سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي

سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي
التاريخ
9/22/2023 4:27:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 22 – 9 (كونا) -– بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة. (النهاية)
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