مصر: السلام الشامل والعادل يتأسس على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

مصر: السلام الشامل والعادل يتأسس على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
التاريخ
9/22/2023 4:27:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 9 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط هو "الضمانة الوحيدة لتحقيق الرخاء والاستقرار والتعايش السلمي" مشددا على "أنه يتأسس على استعادة الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
جاء ذلك خلال لقاء عقده شكري مع وزير خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين أثناء مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أمس الخميس.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن شكري أكد كذلك أهمية "تغليب الجانب الإسرائيلي لمسار التهدئة والنأي عن التصعيد لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر الدخول في دائرة مفرغة من العنف تبعدنا يوما بعد يوم عن تحقيق هدف السلام وتنفيذ رؤية حل الدولتين".
وأعرب عن التزام مصر بمواصلة كافة الجهود من أجل تشجيع الأطراف على العودة إلى مائدة التفاوض لتحقيق هذا الهدف المنشود. (النهاية) ع ف ف / ط م ا
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