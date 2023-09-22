Friday, 22 September 2023 11:56 GMT

مصر: السلام الشامل والعادل يتأسس على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

9/22/2023 4:27:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 9 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط هو "الضمانة الوحيدة لتحقيق الرخاء والاستقرار والتعايش السلمي" مشددا على "أنه يتأسس على استعادة الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
جاء ذلك خلال لقاء عقده شكري مع وزير خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين أثناء مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أمس الخميس.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن شكري أكد كذلك أهمية "تغليب الجانب الإسرائيلي لمسار التهدئة والنأي عن التصعيد لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر الدخول في دائرة مفرغة من العنف تبعدنا يوما بعد يوم عن تحقيق هدف السلام وتنفيذ رؤية حل الدولتين".
وأعرب عن التزام مصر بمواصلة كافة الجهود من أجل تشجيع الأطراف على العودة إلى مائدة التفاوض لتحقيق هذا الهدف المنشود. (النهاية) ع ف ف / ط م ا

MENAFN22092023000071011013ID1107119184

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث