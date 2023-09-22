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(المركزي) الياباني يبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة

9/22/2023 4:27:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 22 - 9 (كونا) -- أعلن البنك المركزي الياباني اليوم الجمعة أنه قرر الإبقاء على سياسة أسعار الفائدة المنخفضة لكنه شدد على أنه لن يتردد "في اتخاذ إجراءات تيسيرية إضافية إذا لزم الأمر".
وقال البنك في بيان إن محافظه كازو أويدا وزملاءه الثمانية في مجلس الإدارة اتفقوا على تثبيت أسعار الفائدة القصيرة الأجل عند سالب 1ر0 بالمئة.
وذكر البيان أن البنك قرر الإبقاء دون تغيير على نطاق مرجعي يسمح لعائد السندات لأجل 10 سنوات بالتحرك بمقدار 50 نقطة أساس (5ر0 بالمئة) صعودا وهبوطا حول الهدف صفر بالمئة.
وأضاف "سيواصل البنك الحفاظ على استقرار التمويل الخاص بالشركات والأسواق المالية ولن يتردد في اتخاذ إجراءات تيسيرية إضافية إذا لزم الأمر".
وتابع ان البنك سيواصل ايضا عرض شراء سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بسقف قدره 1 بالمئة يوميا وهو الحد الأعلى الجديد الذي اعتمده في يوليو الماضي.
وفي الوقت نفسه رجح البنك المركزي أن يستمر ثالث أكبر اقتصاد في العالم في التعافي بشكل معتدل في الوقت الحالي رغم أنه من المتوقع أن يتعرض لضغوط ناجمة عن تباطؤ وتيرة التعافي في الاقتصادات الخارجية. (النهاية)

م ك / ط م ا



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