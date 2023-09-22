(المركزي) الياباني يبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة

(المركزي) الياباني يبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة
التاريخ
9/22/2023 4:27:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 22 - 9 (كونا) -- أعلن البنك المركزي الياباني اليوم الجمعة أنه قرر الإبقاء على سياسة أسعار الفائدة المنخفضة لكنه شدد على أنه لن يتردد "في اتخاذ إجراءات تيسيرية إضافية إذا لزم الأمر".
وقال البنك في بيان إن محافظه كازو أويدا وزملاءه الثمانية في مجلس الإدارة اتفقوا على تثبيت أسعار الفائدة القصيرة الأجل عند سالب 1ر0 بالمئة.
وذكر البيان أن البنك قرر الإبقاء دون تغيير على نطاق مرجعي يسمح لعائد السندات لأجل 10 سنوات بالتحرك بمقدار 50 نقطة أساس (5ر0 بالمئة) صعودا وهبوطا حول الهدف صفر بالمئة.
وأضاف "سيواصل البنك الحفاظ على استقرار التمويل الخاص بالشركات والأسواق المالية ولن يتردد في اتخاذ إجراءات تيسيرية إضافية إذا لزم الأمر".
وتابع ان البنك سيواصل ايضا عرض شراء سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بسقف قدره 1 بالمئة يوميا وهو الحد الأعلى الجديد الذي اعتمده في يوليو الماضي.
وفي الوقت نفسه رجح البنك المركزي أن يستمر ثالث أكبر اقتصاد في العالم في التعافي بشكل معتدل في الوقت الحالي رغم أنه من المتوقع أن يتعرض لضغوط ناجمة عن تباطؤ وتيرة التعافي في الاقتصادات الخارجية. (النهاية)
م ك / ط م ا
MENAFN22092023000071011013ID1107119183
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