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منحة ألمانية لدعم تعليم الطلبة السوريين في الأردن ب 87ر23 مليون دولار

9/22/2023 4:27:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 22 - 9 (كونا) -- أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الجمعة توقيع اتفاقية منحة تقدم بموجبها الحكومة الألمانية 4ر22 مليون يورو (87ر23 مليون دولار) لدعم وزارة التربية والتعليم الأردنية في استيعاب الطلبة السوريين.
وقالت وزارة التخطيط الأردنية في بيان إن المنحة المقدمة من خلال بنك الإعمار الألماني ستخصص لتمويل رواتب المعلمين الإضافي في المدارس الحكومية الأردنية ذات الفترتين التي تستوعب الطلبة السوريين للعام الدراسي 2023- 2024 وذلك ضمن المرحلة الثامنة من برنامج دعم رواتب المعلمين الذي تموله الحكومة الألمانية وضمن أولويات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط زينة طوقان وعن الحكومة الالمانية مدير بنك الإعمار الألماني في الأردن مارك شفيتيه.
وقالت طوقان في تصريح صحفي عقب التوقيع إن المنحة تأتي ضمن جملة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة الألمانية لدعم تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم الاردنية لتسريع الوصول إلى التعليم الرسمي لأطفال اللاجئين السوريين وبما لا يؤثر على جودة التعليم للطلبة الأردنيين وذلك في إطار التعامل مع التداعيات المستمرة للأزمة السورية على مختلف القطاعات في المملكة.
ويستضيف الأردن نحو 3ر1 مليون سوري فروا من الصراع الذي اندلع في بلدهم عام 2011 نصفهم مسجلون لدى الأمم المتحدة. (النهاية)

أ ب / ط م ا



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