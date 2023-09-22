منحة ألمانية لدعم تعليم الطلبة السوريين في الأردن ب 87ر23 مليون دولار

منحة ألمانية لدعم تعليم الطلبة السوريين في الأردن ب 87ر23 مليون دولار
التاريخ
9/22/2023 4:27:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 22 - 9 (كونا) -- أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الجمعة توقيع اتفاقية منحة تقدم بموجبها الحكومة الألمانية 4ر22 مليون يورو (87ر23 مليون دولار) لدعم وزارة التربية والتعليم الأردنية في استيعاب الطلبة السوريين.
وقالت وزارة التخطيط الأردنية في بيان إن المنحة المقدمة من خلال بنك الإعمار الألماني ستخصص لتمويل رواتب المعلمين الإضافي في المدارس الحكومية الأردنية ذات الفترتين التي تستوعب الطلبة السوريين للعام الدراسي 2023- 2024 وذلك ضمن المرحلة الثامنة من برنامج دعم رواتب المعلمين الذي تموله الحكومة الألمانية وضمن أولويات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط زينة طوقان وعن الحكومة الالمانية مدير بنك الإعمار الألماني في الأردن مارك شفيتيه.
وقالت طوقان في تصريح صحفي عقب التوقيع إن المنحة تأتي ضمن جملة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة الألمانية لدعم تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم الاردنية لتسريع الوصول إلى التعليم الرسمي لأطفال اللاجئين السوريين وبما لا يؤثر على جودة التعليم للطلبة الأردنيين وذلك في إطار التعامل مع التداعيات المستمرة للأزمة السورية على مختلف القطاعات في المملكة.
ويستضيف الأردن نحو 3ر1 مليون سوري فروا من الصراع الذي اندلع في بلدهم عام 2011 نصفهم مسجلون لدى الأمم المتحدة. (النهاية)
أ ب / ط م ا
MENAFN22092023000071011013ID1107119182
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