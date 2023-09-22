النفط يرتفع لكنه يتجه لتسجيل تراجع أسبوعي طفيف

النفط يرتفع لكنه يتجه لتسجيل تراجع أسبوعي طفيف
التاريخ
9/22/2023 4:27:02 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 22 أيلول (بترا)- ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة، وسط مخاوف من تراجع إمدادات الخام إلى الأسواق وبيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط الأميركية.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي"غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.55 بالمئة إلى 90.12 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.38 بالمئة إلى 93.65 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل تراجع أسبوعي طفيف بعد ارتفاع بأكثر من 10 بالمئة على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية مع استمرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في التحالف المعروف باسم أوبك+ في تخفيضات الإنتاج.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
22/09/2023 10:58:17
MENAFN22092023000117011021ID1107119181
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