النفط يرتفع لكنه يتجه لتسجيل تراجع أسبوعي طفيف

عمان 22 أيلول (بترا)- ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة، وسط مخاوف من تراجع إمدادات الخام إلى الأسواق وبيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي"غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.55 بالمئة إلى 90.12 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.38 بالمئة إلى 93.65 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل تراجع أسبوعي طفيف بعد ارتفاع بأكثر من 10 بالمئة على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية مع استمرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في التحالف المعروف باسم أوبك+ في تخفيضات الإنتاج.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

22/09/2023 10:58:17