استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في كفر دان غرب جنين

رام الله 22 أيلول (بترا) - استشهد فجر اليوم الجمعة، مواطن فلسطيني متأثراً بإصابته، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية كفر دان، غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

و أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أن الشهيد هو عبد الله عماد أبو الحسن من بلدة اليامون غرب جنين، وأصيب برصاصة في بطنه.

وكانت مواجهات اندلعت في كفردان، عقب اقتحام قوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أبو الحسن برصاصة في البطن، وجرى نقله إلى المستشفى، وهناك أعلن الأطباء عن استشهاده.

يذكر، أن أربعة شبان بينهم طفل، استشهدوا خلال عدوان الاحتلال على مخيم جنين، الأربعاء الماضي، وهم: عطا ياسر عطا موسى (29 عاما)، ومحمود علي نافع السعدي (23 عاما)، ومحمود خالد عرعراوي (24 عاما)، والطفل رأفت عمر خمايسة (15 عاما).

--(بترا)

م.ف/م ق/أس

22/09/2023 10:08:12