استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في كفر دان غرب جنين
التاريخ
9/22/2023 4:27:01 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
رام الله 22 أيلول (بترا) - استشهد فجر اليوم الجمعة، مواطن فلسطيني متأثراً بإصابته، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية كفر دان، غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
و أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أن الشهيد هو عبد الله عماد أبو الحسن من بلدة اليامون غرب جنين، وأصيب برصاصة في بطنه.
وكانت مواجهات اندلعت في كفردان، عقب اقتحام قوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أبو الحسن برصاصة في البطن، وجرى نقله إلى المستشفى، وهناك أعلن الأطباء عن استشهاده.
يذكر، أن أربعة شبان بينهم طفل، استشهدوا خلال عدوان الاحتلال على مخيم جنين، الأربعاء الماضي، وهم: عطا ياسر عطا موسى (29 عاما)، ومحمود علي نافع السعدي (23 عاما)، ومحمود خالد عرعراوي (24 عاما)، والطفل رأفت عمر خمايسة (15 عاما).
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
22/09/2023 10:08:12
MENAFN22092023000117011021ID1107119179
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