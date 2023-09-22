تواصل فعاليات مهرجان مؤاب الشعري الخامس بالكرك

تواصل فعاليات مهرجان مؤاب الشعري الخامس بالكرك
التاريخ
9/22/2023 4:27:01 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الكرك 22 أيلول (بترا) – تواصلت مساء أمس الخميس، فعاليات مهرجان مؤاب الشعري الخامس الذي تنظمه مديرية ثقافة الكرك تحت شعار "قلعة الكرك حصن الملوك وشاهد التاريخ".
واشتملت الفعاليات التي أدارتها الكاتبة هدى الرواشدة، على قراءات شعرية تنوعت مضامينها وألونها بين الغزل والوطنيات والوجدانيات، حيث نثر الشعراء صيام المواجده، والدكتور خالد الختاتنة، والشاعر تيسير الشماسين، وزياد السعودي، ومحمد المحاسنة، والشاعرة مارية الرفاعي بوحهم بلغة جمالية تفاعل معها الجمهور. وتخلل الأمسية الشعرية عزفاً على العود قدمه الفنان جرير هلسه.
--(بترا)
ع ج/م ق/أس
22/09/2023 09:58:55
MENAFN22092023000117011021ID1107119178
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