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تواصل فعاليات مهرجان مؤاب الشعري الخامس بالكرك

9/22/2023 4:27:01 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الكرك 22 أيلول (بترا) – تواصلت مساء أمس الخميس، فعاليات مهرجان مؤاب الشعري الخامس الذي تنظمه مديرية ثقافة الكرك تحت شعار "قلعة الكرك حصن الملوك وشاهد التاريخ".
واشتملت الفعاليات التي أدارتها الكاتبة هدى الرواشدة، على قراءات شعرية تنوعت مضامينها وألونها بين الغزل والوطنيات والوجدانيات، حيث نثر الشعراء صيام المواجده، والدكتور خالد الختاتنة، والشاعر تيسير الشماسين، وزياد السعودي، ومحمد المحاسنة، والشاعرة مارية الرفاعي بوحهم بلغة جمالية تفاعل معها الجمهور. وتخلل الأمسية الشعرية عزفاً على العود قدمه الفنان جرير هلسه.
--(بترا)
ع ج/م ق/أس
22/09/2023 09:58:55

MENAFN22092023000117011021ID1107119178

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