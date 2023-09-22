بايدن: أولى دبابات أبرامز الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل

بايدن: أولى دبابات أبرامز الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل
التاريخ
9/22/2023 4:27:00 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن 22 أيلول (بترا)- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ليل الخميس، أن أولى دبابات "أبرامز ام 1" الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل لتعزيز قدرات كييف في التصدي للقوات الروسية في هجوم مضاد يسير ببطء، بحسب واشنطن تايمز .
وقال بايدن في البيت الأبيض وإلى جانبه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "في الأسبوع المقبل تصل أولى دبابات أبرامز الأميركية إلى أوكرانيا".
وأضاف بايدن، إنه وافق على الشريحة التالية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا والتي قدّرها البنتاغون بـ325 مليون دولار، وتشمل شريحة المساعدات صواريخ للدفاع الجوي وذخيرة لمنظومات هايمارس الصاروخية وأسلحة مضادة للدبابات وطلقات مدفعية.
وكانت واشنطن تعهّدت بتسليم أوكرانيا 31 دبابة "أبرامز" مطلع العام في إطار تعهّد بمساعدة عسكرية بأكثر من 43 مليار دولار.
وستكون الدبابات مزوّدة بطلقات من اليورانيوم المنضّب خارقة للدروع عيار 120 ملم، وهذه الذخيرة مثيرة للجدل لوجود رابط بينها وبين مشكلات صحية على غرار السرطان والاضطرابات الخلقية في مناطق استخدمت فيها في نزاعات سابقة.
--(بترا)
ب خ/م ق/أس
22/09/2023 09:55:15
MENAFN22092023000117011021ID1107119177
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