بايدن: أولى دبابات أبرامز الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل

واشنطن 22 أيلول (بترا)- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ليل الخميس، أن أولى دبابات "أبرامز ام 1" الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل لتعزيز قدرات كييف في التصدي للقوات الروسية في هجوم مضاد يسير ببطء، بحسب واشنطن تايمز .

وقال بايدن في البيت الأبيض وإلى جانبه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "في الأسبوع المقبل تصل أولى دبابات أبرامز الأميركية إلى أوكرانيا".

وأضاف بايدن، إنه وافق على الشريحة التالية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا والتي قدّرها البنتاغون بـ325 مليون دولار، وتشمل شريحة المساعدات صواريخ للدفاع الجوي وذخيرة لمنظومات هايمارس الصاروخية وأسلحة مضادة للدبابات وطلقات مدفعية.

وكانت واشنطن تعهّدت بتسليم أوكرانيا 31 دبابة "أبرامز" مطلع العام في إطار تعهّد بمساعدة عسكرية بأكثر من 43 مليار دولار.

وستكون الدبابات مزوّدة بطلقات من اليورانيوم المنضّب خارقة للدروع عيار 120 ملم، وهذه الذخيرة مثيرة للجدل لوجود رابط بينها وبين مشكلات صحية على غرار السرطان والاضطرابات الخلقية في مناطق استخدمت فيها في نزاعات سابقة.

--(بترا)

ب خ/م ق/أس

22/09/2023 09:55:15