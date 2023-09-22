بنك اليابان يبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة

عمان 22 أيلول (بترا)- أبقى بنك اليابان على معدل الفائدة عند مستوياتها المنخفضة للغاية اليوم الجمعة، وكذلك على توجيهاته بشأن الفائدة المنخفضة في المستقبل.

وفي اجتماع استمر يومين وانتهى اليوم الجمعة، أبقى بنك اليابان على معدل الفائدة عند 0.1 بالمئة، كما أبقى على عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات عند نحو صفر بالمئة.

وفي البيان الذي أعلن فيه القرار، ونقلته شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، كرر بنك اليابان تعهده بالحفاظ على السياسة النقدية فائقة التيسير "طالما كان ذلك ضرورياً" للحفاظ على مستهدف التضخم البالغ 2 بالمئة بطريقة مستقرة.

وسجل معدل التضخم الأساسي في اليابان مستويات 3.1 بالمئة في آب على أساس سنوي.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

22/09/2023 09:52:17