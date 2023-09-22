بنك اليابان يبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة

بنك اليابان يبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة
التاريخ
9/22/2023 4:27:00 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 22 أيلول (بترا)- أبقى بنك اليابان على معدل الفائدة عند مستوياتها المنخفضة للغاية اليوم الجمعة، وكذلك على توجيهاته بشأن الفائدة المنخفضة في المستقبل.
وفي اجتماع استمر يومين وانتهى اليوم الجمعة، أبقى بنك اليابان على معدل الفائدة عند 0.1 بالمئة، كما أبقى على عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات عند نحو صفر بالمئة.
وفي البيان الذي أعلن فيه القرار، ونقلته شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، كرر بنك اليابان تعهده بالحفاظ على السياسة النقدية فائقة التيسير "طالما كان ذلك ضرورياً" للحفاظ على مستهدف التضخم البالغ 2 بالمئة بطريقة مستقرة.
وسجل معدل التضخم الأساسي في اليابان مستويات 3.1 بالمئة في آب على أساس سنوي.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
22/09/2023 09:52:17
MENAFN22092023000117011021ID1107119176
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