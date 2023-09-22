ارتفاع أسعار الذهب رغم قوة الدولار لكنها تتجه نحو خسائر أسبوعية

ارتفاع أسعار الذهب رغم قوة الدولار لكنها تتجه نحو خسائر أسبوعية
التاريخ
9/22/2023 4:27:00 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 22 أيلول (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، رغم قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عاماً.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1923.29 دولار للأونصة، بعد أن سجل الخميس أكبر انخفاض يومي منذ الخامس من أيلول. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.2 بالمئة إلى 1943.10 دولار، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.47 دولار للأونصة، وتتجه لتسجيل أفضل أداء في أربعة أسابيع.
وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 925.77 دولارا، وقفز البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1272.85 دولار للأونصة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
22/09/2023 09:47:24
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