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ارتفاع أسعار الذهب رغم قوة الدولار لكنها تتجه نحو خسائر أسبوعية

9/22/2023 4:27:00 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 أيلول (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، رغم قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عاماً.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1923.29 دولار للأونصة، بعد أن سجل الخميس أكبر انخفاض يومي منذ الخامس من أيلول. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.2 بالمئة إلى 1943.10 دولار، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.47 دولار للأونصة، وتتجه لتسجيل أفضل أداء في أربعة أسابيع.
وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 925.77 دولارا، وقفز البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1272.85 دولار للأونصة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
22/09/2023 09:47:24

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