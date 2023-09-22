ولي العهد يلتقي ممثلي مراكز بحثية وفكرية بواشنطن
التاريخ
9/22/2023 4:26:55 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن 22 أيلول (بترا)- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يوم أمس الخميس، ممثلي مراكز بحثية وفكرية في العاصمة الأميركية واشنطن.
وتناول اللقاء، الذي عقد في مقر السفارة الأردنية بواشنطن، أبرز التطورات الإقليمية والعالمية ومواقف الأردن حيال مختلف القضايا.
وأشار سموه إلى ضرورة تبني مقاربة جديدة في التعامل مع الصراعات والاضطرابات الجيوسياسية بالمنطقة، قوامها إنتاج نماذج وحلول مبتكرة لفض النزاعات الإقليمية، مع التشديد على أهمية تكاتف هذه الجهود بين الفاعلين الرسميين وغير الرسميين.
وأشاد سمو ولي العهد بدور المراكز البحثية في عملية صنع السياسات العامة والتوجهات الاستراتيجية للدول.
وحضر اللقاء السفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.
--(بترا)
م ق/أس
22/09/2023 09:30:28
MENAFN22092023000117011021ID1107119174
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