ولي العهد يلتقي ممثلي مراكز بحثية وفكرية بواشنطن

واشنطن 22 أيلول (بترا)- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يوم أمس الخميس، ممثلي مراكز بحثية وفكرية في العاصمة الأميركية واشنطن.

وتناول اللقاء، الذي عقد في مقر السفارة الأردنية بواشنطن، أبرز التطورات الإقليمية والعالمية ومواقف الأردن حيال مختلف القضايا.

وأشار سموه إلى ضرورة تبني مقاربة جديدة في التعامل مع الصراعات والاضطرابات الجيوسياسية بالمنطقة، قوامها إنتاج نماذج وحلول مبتكرة لفض النزاعات الإقليمية، مع التشديد على أهمية تكاتف هذه الجهود بين الفاعلين الرسميين وغير الرسميين.

وأشاد سمو ولي العهد بدور المراكز البحثية في عملية صنع السياسات العامة والتوجهات الاستراتيجية للدول.

وحضر اللقاء السفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

--(بترا)

م ق/أس

22/09/2023 09:30:28