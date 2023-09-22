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ملك قورة وأحمد جمال سعيد يشاركان فى حكاية ما تيجى نشوف مع هنا شيحة

9/22/2023 4:26:48 AM
(MENAFN- Youm7) يشارك الفنانان ملك قورة وأحمد جمال سعيد في بطولة حكاية "ما تيجى نشوف " من مسلسل "55 مشكلة حب" تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة هنا شيحة وإخراج محمد الخبيرى، حيث يتواصل تصوير الحكاية المكونة من 10 حلقات والمقرر عرضها كثانى حكايات العمل بعد حكاية "ألفريدو" المقرر عرضها الأسبوع المقبل.

وأعلن صناع مسلسل "55 مشكلة حب" بدء عرض أول حكايات العمل والتي تحمل اسم "الفريدو" على قناة
ON يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر الجارى، حيث تواصل الشركة والقناة عمليات الدعاية بعد طرح البوسترات الرسمية والمنفردة إضافة إلى البرومو الرسمي والذى كشف عن الخطوط العريضة للحكاية.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

يذكر أن آخر أعمال ملك قورة فيلم "بعد الشر" مع على ربيع والذى تم عرضه في عيد الفطر الماضى، حيث شاركت كضيفة شرف في العمل كتبه أمين جمال ووليد أبو المجد وإخرجه أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين، وعدد آخر من الفنانين.


كواليس تصوير حكاية ما تيجى نشوف





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