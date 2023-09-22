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ذكرى هشام سليم.. لماذا قال فى آخر حوار بستغرب إن الناس بتتفاجأ من موهبتى

9/22/2023 4:26:48 AM
(MENAFN- Youm7) اليوم
22 من سبتمبر الذكرى الأولى لرحيل الفنان هشام سليم
حيث شكل خبر رحيله صدمة كبيرة لمحبيه وعشاقه ممن تأثروا بأدواره منذ بدايته في إمبراطورية ميم وحتى دوره فى مسلسل هجمة مرتدة الذى لعب فيه شخصية رفعت المسيرى، وهو الدور الذى تطرق إلي كواليسه خلال آخر حوار له قمنا معه بجريدة اليوم السابع كاشفاً نقاط حوله، ومتطرقاً إلى أمور عديدة خاصة به.

هشام سليم وخلال الحوار تطرق في أولي إجاباته حول ردود الفعل الكبيرة على أدائه لدور رجل المخابرات الذى يدير العمليات بذكاء، ويتصدى لخطر كبير يهدد الدولة
بداية من عام 2007 وحتى بعد 2011
بقليل، ليقول جملة مؤكداً فيها استغرابه الأمر كلما قدم دور في مسيرته.

ليقول هشام سليم : "والله انا بستغرب من هذا الأمر، وبحس إن كل دور الناس بتتفاجأ إنى بعرف أمثل، وزي ما بيسعدني إن الناس مبسوطة من أدائى للأدوار، ولكن بكون حاسس إن في حاجة غريبة، وإن الناس بتتفاجئ كل مرة أعمل فيها حاجة حلوة، كأنها أول مرة أعمل كده".

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هشام سليم فى حواره مع الزميل ذكى مكاوى





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