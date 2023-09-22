ذكرى هشام سليم.. لماذا قال فى آخر حوار بستغرب إن الناس بتتفاجأ من موهبتى

هشام سليم وخلال الحوار تطرق في أولي إجاباته حول ردود الفعل الكبيرة على أدائه لدور رجل المخابرات الذى يدير العمليات بذكاء، ويتصدى لخطر كبير يهدد الدولة

بداية من عام 2007 وحتى بعد 2011

بقليل، ليقول جملة مؤكداً فيها استغرابه الأمر كلما قدم دور في مسيرته.

ليقول هشام سليم : "والله انا بستغرب من هذا الأمر، وبحس إن كل دور الناس بتتفاجأ إنى بعرف أمثل، وزي ما بيسعدني إن الناس مبسوطة من أدائى للأدوار، ولكن بكون حاسس إن في حاجة غريبة، وإن الناس بتتفاجئ كل مرة أعمل فيها حاجة حلوة، كأنها أول مرة أعمل كده".

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