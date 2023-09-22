أحمد سعد ورامي صبري يحييان الليلة حفلا فى الكويت

أحمد سعد ورامي صبري يحييان الليلة حفلا فى الكويت
التاريخ
9/22/2023 4:26:48 AM
(MENAFN- Youm7) يحيي النجمان أحمد سعد ورامي صبري اليوم الجمعة حفلا غنائيا ضخما على مسرح الأرينا، ضمن فعاليات موسم الكويت، ويقدم الثنائي خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغانيهما الجديدة والقديمة، كما يشاركهما الحفل المطرب بدر الشعيبي.
يذكر أن النجم حماقي أحيى الليلة الأولى من ليالي موسم الكويت أمس، وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والجديدة وسط تفاعل كبير للجمهور الكويتي.
أحمد سعد ورامي صبري
وطرح النجمان أحمد سعد وعبد الباسط أغنيتهما الجديدة بعنوان "قلبى العيل" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ورؤية موسيقية حسن الشافعى، والأغنية موسيقى وميكس: حسن الشافعي، ماستر: مايك بوزي
يذكر أن أحمد سعد أحيى مؤخرًا، حفلا كامل العدد فى مدينة العلمين الجديدة ضمن مهرجان العلمين فى دورته الأولى، وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه وسط هتاف الجمهور، إذ قدم أغاني: "إيه اليوم الحلو ده" و"وسع وسع" و"صدقيني".
وأكد النجم أحمد سعد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سعيد بردود الأفعال التى تلقاها بعد حفله بمهرجان العلمين الجديدة فى دورته الأولى والتى أحياها الخميس الماضى ورفعت شعار كامل العدد.
وأضاف أحمد سعد أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفرت كل الإمكانيات لخروج الحفل فى أفضل صورة شرفتنا أمام العالم كله، مشيرًا إلى أنه سعيد بعرض حفلته غدًا على قناة اون إحدى قنوات المتحدة، وعرض الحفلات الأخرى أيضا.
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