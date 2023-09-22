Friday, 22 September 2023 11:55 GMT

أحمد سعد ورامي صبري يحييان الليلة حفلا فى الكويت

9/22/2023 4:26:48 AM
(MENAFN- Youm7) يحيي النجمان أحمد سعد ورامي صبري اليوم الجمعة حفلا غنائيا ضخما على مسرح الأرينا، ضمن فعاليات موسم الكويت، ويقدم الثنائي خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغانيهما الجديدة والقديمة، كما يشاركهما الحفل المطرب بدر الشعيبي.

يذكر أن النجم حماقي أحيى الليلة الأولى من ليالي موسم الكويت أمس، وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والجديدة وسط تفاعل كبير للجمهور الكويتي.


أحمد سعد ورامي صبري


وطرح النجمان أحمد سعد وعبد الباسط أغنيتهما الجديدة بعنوان "قلبى العيل" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ورؤية موسيقية حسن الشافعى، والأغنية ​موسيقى وميكس: حسن الشافعي​، ماستر: مايك بوزي​


يذكر أن أحمد سعد أحيى مؤخرًا، حفلا كامل العدد فى مدينة العلمين الجديدة ضمن مهرجان العلمين فى دورته الأولى، وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه وسط هتاف الجمهور، إذ قدم أغاني: "إيه اليوم الحلو ده" و"وسع وسع" و"صدقيني".


وأكد النجم أحمد سعد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سعيد بردود الأفعال التى تلقاها بعد حفله بمهرجان العلمين الجديدة فى دورته الأولى والتى أحياها الخميس الماضى ورفعت شعار كامل العدد.


وأضاف أحمد سعد أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفرت كل الإمكانيات لخروج الحفل فى أفضل صورة شرفتنا أمام العالم كله، مشيرًا إلى أنه سعيد بعرض حفلته غدًا على قناة اون إحدى قنوات المتحدة، وعرض الحفلات الأخرى أيضا.



MENAFN22092023000132011024ID1107119171

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث