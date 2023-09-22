طريقة عمل مهلبية البطاطا بخطوات بسيطة.. طعمها حلو وتنفع فى الدايت
التاريخ
9/22/2023 4:26:46 AM
(MENAFN- Youm7)
مهلبية البطاطا من الحلوي التي يمكن تحضيرها في المنزل بأقل التكاليف المادية وتعتبر من الحلوي المفضلة لدى متبعى نظام غذائى لإنقاص الوزن الزائد وذلك لاحتوائها على عدد سعرات حرارية أقل، بالإضافة إلى احتوائها على عناصر غذائية هامة، ونستعرض فى هذا التقرير
طريقة عمل مهلبية البطاطا على طريقة الشيف مي صيام.
البطاطا المشوية طريقة عمل مهلبية البطاطا: المكونات:
2 حبة بطاطا كبيرة الحجم.
2كوب لبن.
سكر.
2 ملعقة نشا.
فانيليا أو قرفة.
مكسرات "اختياري". خطوات تحضير مهلبية البطاطا:
في البداية قومي بغسل البطاطا جيداً وتسلق أو تشوي في الفرن.
انتظري لحين تمام النضج، وتبرد.
قومي بتقشير البطاطا و هرسها.
ضعى اللبن المثلج والنشا على البطاطا ويمكن وضع السكر على حسب الرغبة.
في حالة عدم توفير اللبن المثلج قومي
بإذابة
النشا في ربع كوب ماء.
خلط جميع المكونات بـ"الهاند بلندر".
ترفع من على النار عندما تصل لمرحلة الغليان و تحصلين على قوام ثقيل.
وإذا كانت تقيلة
جدًا من الممكن أن تخف بالقليل من اللبن
والكريمة حتي يصبح قوامها كريمي متماسك.
وقومي بوضعها في أطباق التقديم وتزينها بالمكسرات و تقديمها في الحفلات أيضًا هي حلوى خفيفة مشبعة طعمها لذيذ، أيضًا يمكن أن تكون في" اللانش بوكس" الخاص بأولادك، فالبطاطا مليئة بالفيتامينات الهامة لطفلك.
مهلبية البطاطا
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