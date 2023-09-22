طريقة عمل مهلبية البطاطا بخطوات بسيطة.. طعمها حلو وتنفع فى الدايت

مهلبية البطاطا من الحلوي التي يمكن تحضيرها في المنزل بأقل التكاليف المادية وتعتبر من الحلوي المفضلة لدى متبعى نظام غذائى لإنقاص الوزن الزائد وذلك لاحتوائها على عدد سعرات حرارية أقل، بالإضافة إلى احتوائها على عناصر غذائية هامة، ونستعرض فى هذا التقرير

طريقة عمل مهلبية البطاطا على طريقة الشيف مي صيام.

2 حبة بطاطا كبيرة الحجم.

2كوب لبن.

سكر.

2 ملعقة نشا.

فانيليا أو قرفة.

مكسرات "اختياري".

في البداية قومي بغسل البطاطا جيداً وتسلق أو تشوي في الفرن.

انتظري لحين تمام النضج، وتبرد.

قومي بتقشير البطاطا و هرسها.

ضعى اللبن المثلج والنشا على البطاطا ويمكن وضع السكر على حسب الرغبة.

في حالة عدم توفير اللبن المثلج قومي

بإذابة

النشا في ربع كوب ماء.



خلط جميع المكونات بـ"الهاند بلندر".

ترفع من على النار عندما تصل لمرحلة الغليان و تحصلين على قوام ثقيل.

وإذا كانت تقيلة

جدًا من الممكن أن تخف بالقليل من اللبن

والكريمة حتي يصبح قوامها كريمي متماسك.

وقومي بوضعها في أطباق التقديم وتزينها بالمكسرات و تقديمها في الحفلات أيضًا هي حلوى خفيفة مشبعة طعمها لذيذ، أيضًا يمكن أن تكون في" اللانش بوكس" الخاص بأولادك، فالبطاطا مليئة بالفيتامينات الهامة لطفلك.