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أبراج عاشقة للسفر فى فصلى الخريف والشتاء.. اعرف أنت منهم ولا لأ؟

9/22/2023 4:26:46 AM
(MENAFN- Youm7)

كل شخص لديه وسيلته الخاصة بالاستمتاع بالحياة، لذا يمكن أن نلتقي بأشخاص متعتهم في الحياة تتلخص في السفر بين الحين والآخر ومنهم من يفضل السفر في الخريف والشتاء للاستمتاع بالطقس البارد والتقاط بعض الصور، لذا نستعرض فى هذا التقرير،
أبراج تعشق
السفر في فصلى الخريف والشتاء وفقًا لما أشارت إليه مايا ناجي خبيرة الأبراج.


أبراج تستمتع بالسفر في الشتاء أبراج عاشقة للسفر في الخريف والشتاء: برج الأسد:

يفضل مولود برج الأسد السفر في الفترة ما بين الخريف والشتاء، بالإضافة إلى إنه من عشاق فصل الشتاء أصلا، حيث يستمتع خلال هذه الفترة ويخطط للسفر بشكل مستمر مع أصدقائه خلال الطقس البارد، فمولود الأسد شخصية ترفيهية عاشقة للاستمتاع بالأجواء الباردة بكل وقت .

برج القوس:

يتصف مولود برج القوس بالعديد من الصفات أهمها عشقه للسفر والتنقل بين البلاد بشكل عام ولكن يزاد حبه للسفر في فترات الخريف والشتاء فهو كائن شتوي ومحب للأجواء الشتوية، لذلك يلجأ مولود برج القوس إلى السفر مع شريك حياته أو أصدقائه للاستمتاع بهذه الأجواء، وتناول الأطعمة.


برج العذراء:

يدخر مولود برج العذراء جزء من راتبه الشهرى على
مدار السنة للاستمتاع بالسفر في فترات الخريف والشتاء، نظرًا لأن برج العذراء من الشخصيات العاشقة للأمطار والجو الرطب الخالي من أشعة الشمس.

برج العقرب:

يشتهر مولود برج
العقر بعدد كبير من الصفات الإيجابية، فهو عاشق للسفر الذي يزيد من معلوماته وخبراته التى يطبقها فى عمله، لذلك فهو بين الحين والآخر يسافر لبلد ما وخاصة فى فصلى الخريف والشتاء.



أبراج تستمتع بالسفر
أبراج عاشقة للسفر



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