6 أنواع سليبر منزلية يفضل شراؤها بفصل الخريف.. ناعمة ومتينة

6 أنواع سليبر منزلية يفضل شراؤها بفصل الخريف.. ناعمة ومتينة
التاريخ
9/22/2023 4:26:46 AM
(MENAFN- Youm7) ننتظر جميعنا لحظة العودة للمنزل بعد يوم شاق، لارتداء ملابس البيت المريحة، وأول ما نقوم به هو خلع الأحذية، وعلى الرغم من الاستمتاع بالمشي حافين القدمين، إلا أن تلك الطريقة قد تسبب الكثير من الأضرار للقدم، وهذا ما يجعلنا نفكر أولاً في شراء "سليبر" خفيف للتحرك في المنزل، ولكن قد لا نعلم أنواع بعض الـ" سليبر" التي قد تناسب البعض ولا تناسب البعض الآخر، وهنا الكثير من أنواع النعال المنزلية التي يمكن الاختيار بينها، وليس بمجرد الشكل فقط كما يحدث مع اختيار لكلوك الشتوي الشهير، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما نشره موقع "thecoldwire". سليبر مسطح
نعل مسطح، وهو مناسب لأصحاب الأقدام المسطحة، أو لديهم مشكلة بالقدم، فسيكون هذه النعل مناسب لهم ومريح جداً، كما أنه يعطي لمرتديه الشعور بأنه يسير حافى القدمين.
سليبر بنعل قوس سليبر مبطن
هو
مناسب للراغبات فى الحصول على إطلالات أنيقة، التي تجعلهن يرتدين "سليبر" يشبه "سليبر"
الخروجات، ولكن ما يميز على الرغم من التشابه الكبير بينه وبين "سليبر" المنزلى، هو إنه مبطن ومريح.
سليبر مبطن
"القبقاب"
عادة ما يكون للقباقيب أكثر سمكا قليلا، ويتميز القبقاب بتصميم ومظهر ممتاز، لذلك من المقبول ارتداؤه في جميع أنحاء المنزل حتى عندما تأتى لديك ضيوف، حيث يحتوي الجزء الداخلي على مادة أكثر راحة ونعومة ودفء.
قبقاب سليبر حمام
هو من أكثر أنواع الـ"سليبر" المنتشرة في الكثير من المنازل، حيث يعتبر أكثر راحة من أي نوع آخر، ويساعد على الحركة براحة وسهولة،
كما أن خامته مميزة ومريحة ومناسبة للصيف أو شتاء، لكن مناسب أكثر ارتدائه في الصيف أو في الحمام فقط بسبب خامته البلاستيكية.
شبشب حمام سليبر الفندق
هو "سليبر" بنعل ناعم جدا، مصمم للتنقل بين الغرف، ولكن لا يستخدم في الحمام أو المطبخ، ولا أي مكان يتواجد به ماء، ولا ينبغي ارتداؤه في الخارج، هو من أكثر الأنواع المريحة وذلك لأنك عندما ترتديه، لم تشعرى بشيء أبدا.
سليبر الفنادق سليبر بلاستيك
هو من الأنواع المعروفة، حيث إنه سهل الارتداء، يمكنك وضع قدمك بسرعة والسير في طريقك، يمكن ارتداؤه في أي مكان بالمنزل، ليس ذلك فحسب بل يمكن أيضا ارتدائه عند الذهاب لأى مكان بالقرب من المنزل.
سليبر بلاستيك
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