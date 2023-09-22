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6 أنواع سليبر منزلية يفضل شراؤها بفصل الخريف.. ناعمة ومتينة

9/22/2023 4:26:46 AM
(MENAFN- Youm7) ننتظر جميعنا لحظة العودة للمنزل بعد يوم شاق، لارتداء ملابس البيت المريحة، وأول ما نقوم به هو خلع الأحذية، وعلى الرغم من الاستمتاع بالمشي حافين القدمين، إلا أن تلك الطريقة قد تسبب الكثير من الأضرار للقدم، وهذا ما يجعلنا نفكر أولاً في شراء "سليبر" خفيف للتحرك في المنزل، ولكن قد لا نعلم أنواع بعض الـ" سليبر" التي قد تناسب البعض ولا تناسب البعض الآخر، وهنا الكثير من أنواع النعال المنزلية التي يمكن الاختيار بينها، وليس بمجرد الشكل فقط كما يحدث مع اختيار لكلوك الشتوي الشهير، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما نشره موقع "thecoldwire".

سليبر مسطح


نعل مسطح، وهو مناسب لأصحاب الأقدام المسطحة، أو لديهم مشكلة بالقدم، فسيكون هذه النعل مناسب لهم ومريح جداً، كما أنه يعطي لمرتديه الشعور بأنه يسير حافى القدمين.


سليبر بنعل قوس سليبر مبطن

هو
مناسب للراغبات فى الحصول على إطلالات أنيقة، التي تجعلهن يرتدين "سليبر" يشبه "سليبر"
الخروجات، ولكن ما يميز على الرغم من التشابه الكبير بينه وبين "سليبر" المنزلى، هو إنه مبطن ومريح.


سليبر مبطن

"القبقاب"

عادة ما يكون للقباقيب أكثر سمكا قليلا، ويتميز القبقاب بتصميم ومظهر ممتاز، لذلك من المقبول ارتداؤه في جميع أنحاء المنزل حتى عندما تأتى لديك ضيوف، حيث يحتوي الجزء الداخلي على مادة أكثر راحة ونعومة ودفء.


قبقاب سليبر حمام

هو من أكثر أنواع الـ"سليبر" المنتشرة في الكثير من المنازل، حيث يعتبر أكثر راحة من أي نوع آخر، ويساعد على الحركة براحة وسهولة،
كما أن خامته مميزة ومريحة ومناسبة للصيف أو شتاء، لكن مناسب أكثر ارتدائه في الصيف أو في الحمام فقط بسبب خامته البلاستيكية.


شبشب حمام سليبر الفندق

هو "سليبر" بنعل ناعم جدا، مصمم للتنقل بين الغرف، ولكن لا يستخدم في الحمام أو المطبخ، ولا أي مكان يتواجد به ماء، ولا ينبغي ارتداؤه في الخارج، هو من أكثر الأنواع المريحة وذلك لأنك عندما ترتديه، لم تشعرى بشيء أبدا.


سليبر الفنادق سليبر بلاستيك

هو من الأنواع المعروفة، حيث إنه سهل الارتداء، يمكنك وضع قدمك بسرعة والسير في طريقك، يمكن ارتداؤه في أي مكان بالمنزل، ليس ذلك فحسب بل يمكن أيضا ارتدائه عند الذهاب لأى مكان بالقرب من المنزل.


سليبر بلاستيك



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