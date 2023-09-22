6 أنواع سليبر منزلية يفضل شراؤها بفصل الخريف.. ناعمة ومتينة



نعل مسطح، وهو مناسب لأصحاب الأقدام المسطحة، أو لديهم مشكلة بالقدم، فسيكون هذه النعل مناسب لهم ومريح جداً، كما أنه يعطي لمرتديه الشعور بأنه يسير حافى القدمين.

هو

مناسب للراغبات فى الحصول على إطلالات أنيقة، التي تجعلهن يرتدين "سليبر" يشبه "سليبر"

الخروجات، ولكن ما يميز على الرغم من التشابه الكبير بينه وبين "سليبر" المنزلى، هو إنه مبطن ومريح.

عادة ما يكون للقباقيب أكثر سمكا قليلا، ويتميز القبقاب بتصميم ومظهر ممتاز، لذلك من المقبول ارتداؤه في جميع أنحاء المنزل حتى عندما تأتى لديك ضيوف، حيث يحتوي الجزء الداخلي على مادة أكثر راحة ونعومة ودفء.

هو من أكثر أنواع الـ"سليبر" المنتشرة في الكثير من المنازل، حيث يعتبر أكثر راحة من أي نوع آخر، ويساعد على الحركة براحة وسهولة،

كما أن خامته مميزة ومريحة ومناسبة للصيف أو شتاء، لكن مناسب أكثر ارتدائه في الصيف أو في الحمام فقط بسبب خامته البلاستيكية.

هو "سليبر" بنعل ناعم جدا، مصمم للتنقل بين الغرف، ولكن لا يستخدم في الحمام أو المطبخ، ولا أي مكان يتواجد به ماء، ولا ينبغي ارتداؤه في الخارج، هو من أكثر الأنواع المريحة وذلك لأنك عندما ترتديه، لم تشعرى بشيء أبدا.

هو من الأنواع المعروفة، حيث إنه سهل الارتداء، يمكنك وضع قدمك بسرعة والسير في طريقك، يمكن ارتداؤه في أي مكان بالمنزل، ليس ذلك فحسب بل يمكن أيضا ارتدائه عند الذهاب لأى مكان بالقرب من المنزل.



