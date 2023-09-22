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مسابقة لأضخم الخضروات والفواكه لتحطيم الأرقام القياسية فى بريطانيا .. صور

9/22/2023 4:26:46 AM
(MENAFN- Youm7) اعتدنا على رؤية الخضروا والفواكه وهى صغيرة الحجم ومعروضة بالأسواق والمحلات التجارية، ولكن فى بريطانيا، وتحديداً ببلدة ورسسترشاير، اجتمع عدد من الأشخاص للاستعداد لعرض الخريف للفواكه والخضروات لاستعراض الخضروات والفاكهة العملاقة لتحطيم الأرقام القياسية، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.


أحد المتسابقين

ومن المتوقع أن يحضر الآلاف إلى بلدة ورسسترشاير الجمعة، للمشاركة فى المسابقة التي تبدأ من 22 إلى 24 سبتمبر ليستعرضون الثمرات الضخمة بمعرض مالفيرن الخريفى لهذا العام، وقام خبراء المزارعون بالفعل بعرض فواكههم وخضرواتهم الثمينة مع بدء التحكيم في بطولة الخضروات العملاقة في المملكة المتحدة.


إحدى المتسابقات

وعرضوا خضروات كبيرة جدًا بداية من قرع العس العملاق إلى الخيار الذي يزيد طوله عن 100 سم (3.2 قدم) في ساحة عرض المقاطعات الثلاث ومن المتوقع أن يتم تحطيم الأرقام القياسية كل عام، ولن يكون هذا العام استثناءً حيث يقوم المحكمون من جمعية الخضروات الوطنية بفحص كل عرض.


اكبر كرنب


وسجل أحد عشر رقماً قياسياً جديداً في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في معرض العام الماضي، مثل أثقل باذنجان بوزن 3.362 كجم (7.4 رطل) وأطول كراث بطول 1.43 متر (4.6 قدم).


بصل ضخم


ويحلم توم بيلي، البالغ من العمر 32 عامًا، فى الحصول على الرقم القياسي للخيار العملاق هذا العام، وأكد أن خياره يغلب بفارق ضئيل على الرقم القياسي المسجل في العام الماضي بمقدار 600 جرام (1.3 رطل).


توم يستعرض خيار


وقال توم، من باري، جنوب ويلز، إن خياره تزن 13.52 كيلوجرامًا (39 رطلاً) ويبلغ طولها 41 بوصة (3.4 قدمًا) وتعتبر هذه أول مشاركة له في المسابقة، مشيراً إلى محاولته للمنافسة بثمرة القرع ولكن اختار في النهاية المشاركة بثمرة الخيار ليتمكن من الفوز.


ثمرة ضخمة


وعن سر ضخامة الخيار، قال توم أن السبب يعود للتربة الجيدة التي زرع بها الخيار بالإضافة إلى استخدامه سماد الألبكة وقليل من الحظ.


خضروات ضخمة
قرع عسل



متسابق يستعرض الثمرة الخاصة به
مسابقة لأضخم الخضروات





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