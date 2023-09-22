مسابقة لأضخم الخضروات والفواكه لتحطيم الأرقام القياسية فى بريطانيا .. صور

مسابقة لأضخم الخضروات والفواكه لتحطيم الأرقام القياسية فى بريطانيا .. صور
التاريخ
9/22/2023 4:26:46 AM
(MENAFN- Youm7) اعتدنا على رؤية الخضروا والفواكه وهى صغيرة الحجم ومعروضة بالأسواق والمحلات التجارية، ولكن فى بريطانيا، وتحديداً ببلدة ورسسترشاير، اجتمع عدد من الأشخاص للاستعداد لعرض الخريف للفواكه والخضروات لاستعراض الخضروات والفاكهة العملاقة لتحطيم الأرقام القياسية، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
أحد المتسابقين
ومن المتوقع أن يحضر الآلاف إلى بلدة ورسسترشاير الجمعة، للمشاركة فى المسابقة التي تبدأ من 22 إلى 24 سبتمبر ليستعرضون الثمرات الضخمة بمعرض مالفيرن الخريفى لهذا العام، وقام خبراء المزارعون بالفعل بعرض فواكههم وخضرواتهم الثمينة مع بدء التحكيم في بطولة الخضروات العملاقة في المملكة المتحدة.
إحدى المتسابقات
وعرضوا خضروات كبيرة جدًا بداية من قرع العس العملاق إلى الخيار الذي يزيد طوله عن 100 سم (3.2 قدم) في ساحة عرض المقاطعات الثلاث ومن المتوقع أن يتم تحطيم الأرقام القياسية كل عام، ولن يكون هذا العام استثناءً حيث يقوم المحكمون من جمعية الخضروات الوطنية بفحص كل عرض.
اكبر كرنب
وسجل أحد عشر رقماً قياسياً جديداً في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في معرض العام الماضي، مثل أثقل باذنجان بوزن 3.362 كجم (7.4 رطل) وأطول كراث بطول 1.43 متر (4.6 قدم).
بصل ضخم
ويحلم توم بيلي، البالغ من العمر 32 عامًا، فى الحصول على الرقم القياسي للخيار العملاق هذا العام، وأكد أن خياره يغلب بفارق ضئيل على الرقم القياسي المسجل في العام الماضي بمقدار 600 جرام (1.3 رطل).
توم يستعرض خيار
وقال توم، من باري، جنوب ويلز، إن خياره تزن 13.52 كيلوجرامًا (39 رطلاً) ويبلغ طولها 41 بوصة (3.4 قدمًا) وتعتبر هذه أول مشاركة له في المسابقة، مشيراً إلى محاولته للمنافسة بثمرة القرع ولكن اختار في النهاية المشاركة بثمرة الخيار ليتمكن من الفوز.
ثمرة ضخمة
وعن سر ضخامة الخيار، قال توم أن السبب يعود للتربة الجيدة التي زرع بها الخيار بالإضافة إلى استخدامه سماد الألبكة وقليل من الحظ.
خضروات ضخمة
قرع عسل
متسابق يستعرض الثمرة الخاصة به
مسابقة لأضخم الخضروات
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