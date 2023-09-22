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التنظيم والإدارة يطالب الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بدفع جدية حجز وحداتR3

9/22/2023 4:26:42 AM
(MENAFN- Youm7) أخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الموظفين المنتقلين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بالحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية ، - عبر إرسال رسائل نصية - بالتوجه إلى بنك التعمير والإسكان لدفع مبلغ جدية الحجز، وذلك خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري حتى 24 أكتوبر المقبل ، حتى يتسنى بدء تخصيص الوحدات لهم.



يأتي ذلك في إطار قيام الجهاز بتنفيذ تكليفات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2137 لسنة 2023، برئاسة ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والإسكان والمجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان، والمعنية بتيسير استلام الموظفين للوحدات المخصصة لهم.



جدير بالذكر، أن ذلك يأتي في إطار الحوافز التي قررتها الحكومة للموظفين المنتقلين للعمل بمقار الوحدات الإدارية المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية، والتي تمنح الحق للموظف المنتقل في الاختيار بين الحصول على بدل انتقال نقدي يُصْرَف شهريًا، أو الحصول على وحدة سكنية في حي زهرة العاصمة بمدينة بدر، أو حي R3 بالعاصمة الإدارية.







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