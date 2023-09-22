اكتشاف هيكل من حضارة المايا يعود تاريخه إلى 1500 عام في المكسيك

اكتشف الفريق المباني، التي تعد أول دليل على وجود مباني سكنية في هذا الموقع الأثري، قبل مشروع سكة حديد قطار مايا، وهو خط سكة حديد يبلغ طوله 930 ميلاً (1500 كيلومتر) يمر عبر شبه جزيرة يوكاتان.

وقال المعهد الوطني المكسيكي للأنثروبولوجيا والتاريخ (INAH) في بيان مترجم، إن الهيكل الشبيه بالقصر يبلغ طوله 85 قدمًا (26 مترًا)، وهو مزين بنقوش الطيور والريش والخرز وتحتوي واجهة المبنى على رواق يضم ثمانية أعمدة، وهي أعمدة مستطيلة تبرز من الجدران.

أما المجمع السكني فهو عبارة عن مساحات معيشة للنخبة حيث ينام الناس ويأكلون ويعيشون حياتهم اليومية، كما قالت لورديس توسكانو هيرنانديز، عالمة الآثار في المعهد الوطني للتاريخ والتي شاركت في قيادة الفريق، لموقع Live Science

وقال توسكانو هيرنانديز إن مجموعة من الأشخاص الذين حكموا المدينة كانوا يعيشون في هذه المباني، على الرغم من أن أسمائهم غير معروفة مضيفا المباني ربما تم استخدامها أيضًا لوظائف إدارية، مشيرًا إلى أنه ربما تم عقد اجتماعات عامة فيها.

وقال توسكانو هيرنانديز إن منحوتات الطيور والريش والخرز على الهيكل الشبيه بالقصر ربما كانت ترمز إلى العلاقة بين النخب التي عاشت في هذه الهياكل وآلهة المايا - وهو الأمر الذي كان من شأنه أن يساعد في إضفاء الشرعية على وضعهم.

وأشار بيان INAH إلى أنه حتى وقت قريب، كانت المجمعات السكنية، إلى جانب أجزاء أخرى من المدينة القديمة، مغطاة بالنباتات ومن غير الواضح بالضبط متى تم بناء المباني، لكن المدينة تأسست في وقت ما بين عامي 250 و500 بعد الميلاد على يد أشخاص جاءوا من منطقة بيتين، وهي منطقة تضم جواتيمالا وبليز، وفقًا للبيان.

