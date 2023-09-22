اكتشاف هيكل من حضارة المايا يعود تاريخه إلى 1500 عام في المكسيك

اكتشاف هيكل من حضارة المايا يعود تاريخه إلى 1500 عام في المكسيك
التاريخ
9/22/2023 4:26:39 AM
(MENAFN- Youm7) اكتشف علماء الآثار في المكسيك مجمعين سكنيين، بما في ذلك مبنى يشبه القصر، في مدينة كاباه التي يعود تاريخها إلى حضارة المايا والتي يبلغ عمرها 1500 عام تقريبًا في شبه جزيرة يوكاتان.
اكتشف الفريق المباني، التي تعد أول دليل على وجود مباني سكنية في هذا الموقع الأثري، قبل مشروع سكة حديد قطار مايا، وهو خط سكة حديد يبلغ طوله 930 ميلاً (1500 كيلومتر) يمر عبر شبه جزيرة يوكاتان.
وقال المعهد الوطني المكسيكي للأنثروبولوجيا والتاريخ (INAH) في بيان مترجم، إن الهيكل الشبيه بالقصر يبلغ طوله 85 قدمًا (26 مترًا)، وهو مزين بنقوش الطيور والريش والخرز وتحتوي واجهة المبنى على رواق يضم ثمانية أعمدة، وهي أعمدة مستطيلة تبرز من الجدران.
أما المجمع السكني فهو عبارة عن مساحات معيشة للنخبة حيث ينام الناس ويأكلون ويعيشون حياتهم اليومية، كما قالت لورديس توسكانو هيرنانديز، عالمة الآثار في المعهد الوطني للتاريخ والتي شاركت في قيادة الفريق، لموقع Live Science
وقال توسكانو هيرنانديز إن مجموعة من الأشخاص الذين حكموا المدينة كانوا يعيشون في هذه المباني، على الرغم من أن أسمائهم غير معروفة مضيفا المباني ربما تم استخدامها أيضًا لوظائف إدارية، مشيرًا إلى أنه ربما تم عقد اجتماعات عامة فيها.
وقال توسكانو هيرنانديز إن منحوتات الطيور والريش والخرز على الهيكل الشبيه بالقصر ربما كانت ترمز إلى العلاقة بين النخب التي عاشت في هذه الهياكل وآلهة المايا - وهو الأمر الذي كان من شأنه أن يساعد في إضفاء الشرعية على وضعهم.
وأشار بيان INAH إلى أنه حتى وقت قريب، كانت المجمعات السكنية، إلى جانب أجزاء أخرى من المدينة القديمة، مغطاة بالنباتات ومن غير الواضح بالضبط متى تم بناء المباني، لكن المدينة تأسست في وقت ما بين عامي 250 و500 بعد الميلاد على يد أشخاص جاءوا من منطقة بيتين، وهي منطقة تضم جواتيمالا وبليز، وفقًا للبيان.
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