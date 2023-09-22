موقع أجنبى يشير إلى اكتشاف معبد غارق مليء بالكنوز القديمة على سواحل مصر

موقع أجنبى يشير إلى اكتشاف معبد غارق مليء بالكنوز القديمة على سواحل مصر
التاريخ
9/22/2023 4:26:38 AM
(MENAFN- Youm7) اكتشف علماء الآثار أثناء استكشاف قناة قرب ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر معبدًا غارقًا تحت الماء مليئًا بالكنوز القديمة المرتبطة بالإله آمون والإلهة أفروديت، على التوالي.
تم بناء المعبد، الذي انهار جزئيًا "أثناء حدث كارثي" في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد، في الأصل للإله آمون؛ كان الأمر مهمًا للغاية، حيث ذهب الفراعنة إلى المعبد "ليحصلوا من الإله الأعلى للآلهة المصرية القديمة على ألقاب قوتهم كملوك عالميين"، وفقًا لبيان صادر عن المعهد الأوروبي لعلم الآثار المغمورة بالمياه (IEASM).نقله موقع لايف ساينس.
كان المبنى المهجور الآن جزءًا من مدينة ثونيس-هرقليون الساحلية القديمة في خليج أبو قير (المعروف أيضًا باسم خليج أبو قير) المدينة السابقة، التي أصبحت الآن تحت الماء وتقع على بعد حوالي 4.3 ميل (7 كيلومترات) من ساحل مصر الحديث، حيث دمرت عندما تسبب زلزال كبير وأمواج المد والجزر في تسييل الأرض وغرقها في دلتا النيل. و
أثناء استكشاف المعبد، اكتشف علماء الآثار عددًا من "الكنوز والأسرار"، بما في ذلك أدوات الطقوس المصنوعة من الفضة والمجوهرات الذهبية وأوعية المرمر التي كانت تستخدم في السابق لحفظ العطور أو المراهم الدهنية المعروفة باسم المراهم.
كما عثر الغواصون في الموقع أيضًا على هياكل تحت الأرض مدعومة "بأعمدة وعوارض خشبية محفوظة جيدًا" يعود تاريخها إلى القرن الخامس قبل الميلاد، حسبما جاء في البيان.
وقال فرانك جوديو، رئيس IEASM وعالم الآثار الفرنسي تحت الماء الذي قاد عمليات التنقيب، في البيان: "إنه أمر مؤثر للغاية اكتشاف مثل هذه الأشياء الدقيقة، التي نجت سليمة على الرغم من عنف وحجم الكارثة".
وعثر علماء الآثار شرق المعبد على ملاذ يوناني مخصص لأفروديت، إلهة الحب فضلا عن العديد من القطع الأثرية، بما في ذلك القطع البرونزية والخزفية المستوردة.
الاكتشافات
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