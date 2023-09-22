موقع أجنبى يشير إلى اكتشاف معبد غارق مليء بالكنوز القديمة على سواحل مصر

تم بناء المعبد، الذي انهار جزئيًا "أثناء حدث كارثي" في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد، في الأصل للإله آمون؛ كان الأمر مهمًا للغاية، حيث ذهب الفراعنة إلى المعبد "ليحصلوا من الإله الأعلى للآلهة المصرية القديمة على ألقاب قوتهم كملوك عالميين"، وفقًا لبيان صادر عن المعهد الأوروبي لعلم الآثار المغمورة بالمياه (IEASM).نقله موقع لايف ساينس.

كان المبنى المهجور الآن جزءًا من مدينة ثونيس-هرقليون الساحلية القديمة في خليج أبو قير (المعروف أيضًا باسم خليج أبو قير) المدينة السابقة، التي أصبحت الآن تحت الماء وتقع على بعد حوالي 4.3 ميل (7 كيلومترات) من ساحل مصر الحديث، حيث دمرت عندما تسبب زلزال كبير وأمواج المد والجزر في تسييل الأرض وغرقها في دلتا النيل. و

أثناء استكشاف المعبد، اكتشف علماء الآثار عددًا من "الكنوز والأسرار"، بما في ذلك أدوات الطقوس المصنوعة من الفضة والمجوهرات الذهبية وأوعية المرمر التي كانت تستخدم في السابق لحفظ العطور أو المراهم الدهنية المعروفة باسم المراهم.

كما عثر الغواصون في الموقع أيضًا على هياكل تحت الأرض مدعومة "بأعمدة وعوارض خشبية محفوظة جيدًا" يعود تاريخها إلى القرن الخامس قبل الميلاد، حسبما جاء في البيان.

وقال فرانك جوديو، رئيس IEASM وعالم الآثار الفرنسي تحت الماء الذي قاد عمليات التنقيب، في البيان: "إنه أمر مؤثر للغاية اكتشاف مثل هذه الأشياء الدقيقة، التي نجت سليمة على الرغم من عنف وحجم الكارثة".

وعثر علماء الآثار شرق المعبد على ملاذ يوناني مخصص لأفروديت، إلهة الحب فضلا عن العديد من القطع الأثرية، بما في ذلك القطع البرونزية والخزفية المستوردة.



