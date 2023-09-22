الماضى الغارق.. كتاب ويليام كاروثرز يصف حملة إنقاذ آثار النوبة

في هذا الكتاب، يتساءل ويليام كاروثرز عن كيفية تبلور عملية إنهاء الاستعمار في فترة ما بعد الحرب، وما هو الدور الذي لعبه نظام استعماري مثل علم الآثار الذي تم صياغته في بوتقة الإمبريالية عندما أكدت "الأمم الجديدة" نفسها في مواجهة الحرب الباردة العالمية.

يشرح الكاتب كيف أصبح السد العالي في أسوان محور ثورة جمال عبد الناصر المصرية وهو هنا يقصد ثورة 23 يوليو، متطرقا إلى كيف سعت الحملة التى نظمتها اليونسكوإلى إنقاذ المعابد القديمة والمواقع الأثرية والحفاظ عليها من مياه الفيضانات الجديدة وكيف تم تنفيذ المشروع في النوبة المصرية والسودانية، وهو ما لم يأت من فراغ بل كان مبنيا على سنوات من العمل الأثري الذي تم القيام بمعظمه تحت الاحتلال والنفوذ البريطاني.

خلال تلك العملية، اعتمدت الحملة على المجهودات العلمية التي وجهت تلك الدراسات الاستقصائية السابقة، مما ساعد على دمج النوبيين أنفسهم ببرامج إعادة التوطين والتحديث التي تقودها الدولة، حتى عندما أنشأت اليونسكو مشهدًا أثريًا مهما شهدته وسائل الإعلام العالمية والاستهلاك السياحي.

يصف كتاب "الماضي المغمور" كيف أن الممارسات الأثرية والأنثروبولوجية الاستعمارية وخاصة مظاهرها الأرشيفية والوثائقية أثرت على النوبة القديمة وسكان المنطقة ونتيجة لذلك، لم تصبح الحملة النوبية أساسية لإنشاء اتفاقية التراث العالمي لليونسكو لعام 1972 فحسب، بل كشفت أيضًا عن أسئلة حول أهداف علم الآثار والتراث وما إذا كان سيتم التغلب على الأصول الاستعمارية لهذه المجالات.

يذكر أن مؤلف الكتاب ويليام كاروثرز هو محاضر في التراث والدراسات متعددة التخصصات في جامعة إسيكس. وهو حاصل على درجة الدكتوراه

في تاريخ وفلسفة العلوم من جامعة كامبريدج، وهو عالم آثار.



