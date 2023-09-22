جائزة البوكر الدولية 2023 تعلن القائمة القصيرة.. ماذا جاء بها؟

جائزة البوكر الدولية 2023 تعلن القائمة القصيرة.. ماذا جاء بها؟
التاريخ
9/22/2023 4:26:38 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت جائزة البوكر الدولية 2023 القائمة القصيرة وتضم 6 روايات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الرواية الفائزة خلال حفل سيقام فى العاصمة البريطانية لندن يوم 26 نوفمبر، ويحصل الفائز على 50000 جنيه إسترلينى، بينما يتلقى كل من الروائيين المختارين فى القائمة القصيرة 2500 جنيه إسترليني.
وتضم القائمة القصيرة:
رواية ويسترن لين تأليف شيتنا مارو "المملكة المتحدة"
رواية أغنية النبي تأليف بول لينش "أيرلندا"
رواية دراسة للطاعة تأليف سارة برنشتاين "أيرلندا"
رواية لدغة النحل تأليف بول موراي " كندا"
رواية إذا نجوت تأليف جوناثان اسكوفري "الولايات المتحدة"
رواية هذه عدن الأخرى تأليف بول هاردينج "الولايات المتحدة"
كتب البوكر
وقال أعضاء لجنة تحكيم جائزة البوكر، في هذه الدورة، لقد قرأنا 163 رواية على مدار سبعة أشهر، وفي ذلك الوقت انفتحت عوالم كاملة لنا. تم نقلنا إلى أوائل القرن العشرين، وإلى شوارع لاغوس النابضة بالحياة وملاعب سكواش في لندن، وإلى أعماق المحيط الأطلسي الأكثر سوادًا، وإلى أيرلندا المليئة بالحيوية حيث يأتي فقدان الحقوق المرعب كتحذير شديد.
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