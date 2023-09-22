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جائزة البوكر الدولية 2023 تعلن القائمة القصيرة.. ماذا جاء بها؟

9/22/2023 4:26:38 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت جائزة البوكر الدولية 2023 القائمة القصيرة وتضم 6 روايات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الرواية الفائزة خلال حفل سيقام فى العاصمة البريطانية لندن يوم 26 نوفمبر، ويحصل الفائز على 50000 جنيه إسترلينى، بينما يتلقى كل من الروائيين المختارين فى القائمة القصيرة 2500 جنيه إسترليني.

وتضم القائمة القصيرة:

رواية ويسترن لين تأليف شيتنا مارو "المملكة المتحدة"

رواية أغنية النبي تأليف بول لينش "أيرلندا"

رواية دراسة للطاعة تأليف سارة برنشتاين "أيرلندا"

رواية لدغة النحل تأليف بول موراي " كندا"

رواية إذا نجوت تأليف جوناثان اسكوفري "الولايات المتحدة"

رواية هذه عدن الأخرى تأليف بول هاردينج "الولايات المتحدة"


كتب البوكر

وقال أعضاء لجنة تحكيم جائزة البوكر، في هذه الدورة، لقد قرأنا 163 رواية على مدار سبعة أشهر، وفي ذلك الوقت انفتحت عوالم كاملة لنا. تم نقلنا إلى أوائل القرن العشرين، وإلى شوارع لاغوس النابضة بالحياة وملاعب سكواش في لندن، وإلى أعماق المحيط الأطلسي الأكثر سوادًا، وإلى أيرلندا المليئة بالحيوية حيث يأتي فقدان الحقوق المرعب كتحذير شديد.


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