عبد المعطى حجازى عن الأستاذ: هيكل كان صحفيا بدرجة ممتاز ومصدرا للمعلومات

وأضاف الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "تقابلت معه فى إحدى المرات فى باريس، وخلال تواجده فى فرنسا كنت موجودا هناك وحب أن نتقابل لأنه قرأ لى شيئا فنال إعجابه، فذهبت لزيارته فى الفندق الذى كان يقيم به ووجهت له الشكر على الإشادة بما ذكره عندما نال ما كتبته إعجابه الشديد".

وعن مسيرته المهنية قال أحمد عبد المعطى حجازى، "إن محمد حسنين هيكل صحفى بدرجة ممتاز، وعمل من الأهرام مؤسسة ضخمة، ومصدر للمعلومات وللرأي آنذاك داخل وخارج مصر، وكنت حريصا على قراءة مقالته التي كانت تنشر وقتئذ في الأهرام، وكان يعبر عن الشارع المصرى الذى كان يعبر عن تأييده للنظام القائم وخصوصًا في الوقت الذى سبق 1967م".





الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل، ولد فى 23 سبتمبر من عام 1923، بقرية باسوس بمحافظة القليوبية ، تلقى تعليمه فى القاهرة و بدأ الدراسة بالمراحل المتصلة ثم اتجه إلى الصحافة فى وقت مبكر حيث التحق بجريدة " الإيجيبشيان جازيت" ، و عمل كمحرر تحت التمرين بقسم الحوادث ثم انتقل إلى القسم الألماني.





شارك الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل في تغطية بعض المعارك التي خلفتها الحرب العالمية الثانية، ثم التحق بمجلة آخر ساعة عام 1945 كمحرر أيضا، واستمر في العمل بهذه المجلة حتى أصبحت تحت ملكية جريدة أخبار اليوم، وخلال هذه الفترة عمل هيكل كمراسل متجول لجريدة أخبار اليوم لينقل الأحداث الجارية من كل مكان بالعالم سواء في الشرق الأوسط أو الشرق الأقصى حتى أنه سافر إلى كوريا وإلى أفريقيا وحتى البلقان، واستقر بمصر عام 1951 حيث تولى منصب رئيس تحرير مجلة آخر ساعة، وفي نفس الوقت مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، حيث استطاع من خلال وظيفته أن يتلمس الواقع السياسي الجاري في مصر آنذاك، ثم عين رئيس تحرير جريدة الأهرام لمدة 17 عاما، وكان له عمود أسبوعي خاص به تحت عنوان بصراحة، حيث استطاع أن يكتب في هذا العمود لعام 1994.





وعلى مدى 74 عاما، وهى رحلة الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، فى بلاط صاحبة الجلالة، عاش خلالهم بين دهاليز الرؤساء مؤثرا بأفكاره ومواقفه، فـ"الأستاذ" كما يطلق عليه الكثير عاصر

ملكين و7 رؤساء جمهورية، وكانت ثورة 23 يوليو بمثابة ميلاد جديد للأستاذ واستطاع من خلال متابعته وتغطيته لتطورات حركة الجيش ورحيل الملك وتشكيل الوزارة، لتنشأ بينه وعبد الناصر علاقة وطيدة، وحرر كتابا بعنوان "فلسفة الثورة ".