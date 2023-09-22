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أيهما أفضل؟.. أبرز الاختلافات بين Iphone 15 و Iphone 15 Plus

9/22/2023 4:26:35 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت أبل مؤخرًا عن iPhone 15 وiPhone 15 Plus خلفاء iPhone 14 وiPhone 14 Plus، اللذين يتميزان بـ Dynamic Island وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل ومنفذ USB-C.



يبدأ سعر iPhone 15 من 799 دولارًا، ويبدأ سعر iPhone 15 Plus من 899 دولارًا، وعلى الرغم من أن الهاتفين يشتركان في الغالبية العظمى من الميزات، إلا أن هناك عددًا صغيرًا من الاختلافات بين الأجهزة التي تستحق النظر فيها.



يشترك هاتفا iPhone 15 و‌‌iPhone 15 Plus تقريبًا في جميع الميزات الرئيسية نفسها بما يتجاوز الحجم الفعلي، ويحتوي كلا الهاتفين على نفس شاشة OLED Super Retina XDR وشريحة A16 Bionic وإعداد الكاميرا "المتقدم"، وكلاهما متاح في نفس مجموعة خيارات الألوان، ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الاختلافات الهامة، وفقاً لموقع macrumors.



على عكس بعض طرز iPhone المقدمة بأحجام عرض مختلفة مثل iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max، لا توجد تحسينات إضافية في الكاميرا يمكن الحصول عليها مع الطراز الأكبر عندما يتعلق الأمر بـ iPhone 15 Plus، في الواقع، لا توجد ميزات مستقلة يمكن اكتسابها عن طريق شراء الجهاز الأكبر على الإطلاق، ست ساعات إضافية من عمر البطارية هي الميزة الحقيقية الوحيدة التي يجب مراعاتها خارج نطاق الشاشة الأكبر.



إن أهم نقطة قرار يجب مراعاتها عند التفكير في iPhone 15 وiPhone 15 Plus هي بلا شك حجم الشاشة، ولكن الراحة وسهولة الجيب والوزن هي أيضًا اعتبارات جديرة بالملاحظة، يبدو السعر الإضافي البالغ 100 دولار لجهاز iPhone 15 Plus عادلاً بالنسبة لمساحة العرض الإضافية وعمر البطارية، ولكن من الضروري تقييم هذه الجوانب الإضافية لحالة الاستخدام الشخصي الخاصة بك.



يمثل iPhone 15 Plus أقصى ما يمكنك الحصول عليه من طراز غير Pro iPhone للحصول على أفضل عمر ممكن للبطارية، ولكن هذا لا يُترجم بالضرورة إلى عملية شراء جديرة بالاهتمام لجميع المستخدمين، إن جهاز iPhone الأكبر والأثقل مقاس 6.7 بوصة ليس مناسبًا للجميع، قد يجد البعض أن حجم iPhone 15 Plus مفرط أو كبير بشكل غير مريح، بينما سيحب الآخرون الشاشة الأكبر لاستهلاك الوسائط، ويعد حجم الشاشة في النهاية مسألة تفضيل شخصي، وبما أن iPhone 15 و‌‌iPhone 15 Plus تحتوي جميعها تقريبًا على ميزات أخرى غير عمر البطارية، فإن الأمر يعود إلى الذوق الفردي.









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