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طريقة مشاركة موقعك عبر تطبيق الرسائل باستخدام ميزة تسجيل الوصول من أيفون

9/22/2023 4:26:35 AM
(MENAFN- Youm7) أصدرت شركة آبل أكبر تحديث للبرنامج لهذا العام، iOS 17 مع عدد كبير من الميزات الجديدة، إلى جانب وضع الاستعداد وNameDrop والميزات الجديدة الأخرى، يوفر آخر تحديث لنظام iOS 17 من آبل أيضًا ميزة أمان سهلة الاستخدام تسمى "Check-In".



ميزة تسجيل الوصول فى iOS 17


تهدف الميزة الأحدث إلى تعزيز السلامة والراحة من خلال مشاركة موقعك تلقائيًا مع جهات الاتصال المحددة من خلال تطبيق الرسائل، ما يبسط عملية إخطار جهات الاتصال التي اخترتها حول مكان وجودك، مما يضمن بقائهم على علم بموقعك ورفاهيتك.



يقدم تسجيل الوصول مجموعة من المزايا، مع أخذ السلامة الشخصية في الاعتبار.



سواء كنت تمشي بمفردك في الليل، أو تستكشف مناطق غير مألوفة، أو تتجه ببساطة إلى المنزل، فإن Check-In يعمل بمثابة الوصي الرقمي، مما يوفر الأمان من خلال تأكيد وصولك الآمن إلى وجهتك المقصودة.



تقوم هذه الميزة أيضًا بتتبع مسارك في الوقت الفعلي وترسل تنبيهات إلى جهات الاتصال الخاصة بك، إذا كان هناك أي انحرافات أو تأخيرات غير متوقعة، مما يضمن أنهم دائمًا على اطلاع، حتى عندما لا تسير خططك كما هو متوقع.



ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه يتعين عليك أنت والمستلمين استخدام نظام التشغيل iOS 17 حتى تعمل ميزة تسجيل الوصول.



إليك كيفية استخدام ميزة تسجيل الوصول لمشاركة موقعك مع أحبائك عبر تطبيق الرسائل:



افتح تطبيق الرسائل على جهاز آيفون الخاص بك.



حدد المحادثة التي تريد مشاركة موقعك فيها باستخدام تسجيل الوصول.



اضغط على زر علامة الجمع (+) في نافذة المحادثة، ثم اختر المزيد، وحدد تسجيل الوصول.



إذا كنت جديدًا في تسجيل الوصول، فما عليك سوى اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.




يمكنك الاختيار بين الوصول المحدود أو الكامل للموقع للتحكم في مقدار ما تشاركه.



استمر في اتباع المطالبات التي تظهر على الشاشة حتى ترى زر إرسال تسجيل الوصول.



بمجرد الإعداد، إذا لم تصل إلى وجهتك خلال الوقت المحدد أو لم تبدأ مكالمة طوارئ SOS، فسيطالبك iPhone بتأكيد سلامتك. إذا لم تستجب خلال 15 دقيقة، فسيقوم تسجيل الوصول تلقائيًا بتنبيه جهة الاتصال التي اخترتها.







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