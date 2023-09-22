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قبل فرض رسوم على X.. قائمة البدائل من Bluesky إلى Threads

9/22/2023 4:26:35 AM
(MENAFN- Youm7) أثار إيلون ماسك مرة أخرى الجدل عندما كشف أنه يخطط لفرض رسوم على الأشخاص لاستخدام تطبيق الوسائط الاجتماعية الخاص به X (تويتر سابقًا) ، وقال قطب التكنولوجيا الملياردير إنه سيفرض على جميع مستخدمي X "دفعة شهرية صغيرة" لأنها الطريقة الوحيدة للحماية من حسابات الروبوت.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقدم X بالفعل إصدار اشتراك من التطبيق يكلف 8 دولارات شهريًا، ولكن بموجب الخطط المستقبلية، سيتعين على جميع المستخدمين دفع شيء ما على الأقل.
إذا كنت تفكر في ترك X قبل فرض هذه الرسوم، فإليك أفضل البدائل، من
Threads إلى Bluesky.
Threads
تعد Threads منصة جديدة نسبيا ولكنها تعتبر بالفعل المنافس الأقرب والأكثر ترجيحًا، حيث تم إطلاق الشبكة الجديدة في يوليو من جانب شركة Meta التابعة لمارك زوكربيرج، والتي تمتلك أيضًا Facebook وInstagram وWhatsApp.
تتيح Threads، المرتبطة بشكل وثيق بتطبيق Instagram، للمستخدمين مشاركة منشورات نصية يصل طولها إلى 500 حرف، بالإضافة إلى الروابط والصور ومقاطع الفيديو التي تبلغ مدتها خمس دقائق.
في حين أن Instagram يستخدم بشكل أساسي للصور ومقاطع الفيديو، فإن Threads مخصص لـ "مشاركة التحديثات النصية والانضمام إلى المحادثات العامة".
كما أن واجهة المستخدم تذكرنا بقوة بـ X، مع صفحة رئيسية تعرض موجزًا مستمرًا للمشاركات الجديدة من المستخدمين الآخرين.
وفي الوقت نفسه، يتم إدراج "منشورات" الشخص على Threads في صفحة ملفه الشخصي، أسفل اسم المستخدم والصورة والمتابعين مباشرةً.
تعد منصة Threads مجانية، تم إطلاق Threads في البداية كتطبيق للهاتف المحمول ولكنه وصل إلى سطح المكتب قرب نهاية الشهر الماضي.
ازدهرت عمليات الاشتراك في Threads في البداية في الأيام التي أعقبت إطلاقه، ولكن بالنسبة لزوكربيرج، يواجه التطبيق مشكلة في حث الأشخاص على استخدامه فعليًا.

انخفض عدد "المستخدمين النشطين يوميًا" على Threads من 49 مليونًا في 7 يوليو إلى تسعة ملايين فقط في بداية أغسطس، وفقًا لموقع Sameweb.
يعد التكامل الوثيق بين Instagram وThreads "ضخمًا"، وفقًا لمستشارة وسائل التواصل الاجتماعي ريا فريمان، ويمكن استكشافه بشكل أكبر بواسطة Meta في المستقبل القريب.
Bluesky
تتزايد شعبية Bluesky، البديل الغامض الذي لم يتوفر حتى لعامة الناس حتى الآن، حيث تأسست Bluesky في أكتوبر 2021 على يد فريق يضم المؤسس المشارك لتويتر جاك دورسي وحصلت على إصدار محدود على Android وiOS في وقت سابق من هذا العام.
يبدو مشابهًا بشكل ملحوظ لتويتر، وهو أمر متوقع نظرًا لأن جاك دورسي هو من يقف وراء المشروع.
كما أن واجهة المستخدم البسيطة لـ Bluesky والتي تحتوي على ثلاثة أيقونات فقط في الأسفل (الصفحة الرئيسية والبحث والإشعارات) تشبه الشكل الذي كان يبدو عليه تويتر.
يعد Bluesky مثالًا نادرًا لتطبيق الوسائط الاجتماعية المخصص للدعوة فقط، حيث يتمكن المستخدمون الموجودون مسبقًا من تسليم رموز الدعوة لأي شخص مهتم بالانضمام.
كما أنه بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون أي شخص على Bluesky قد يرسل لهم دعوة، يمكنهم الذهاب إلى الموقع الرسمي وإدخال بريدهم الإلكتروني للانضمام إلى قائمة الانتظار.
جمعت Bluesky موجة قياسية من الاشتراكات في أعقاب تهديد ماسك الأخير ببدء فرض رسوم على كل شخص يستخدم X.
يقدر إجمالي عدد مستخدمي Bluesky الآن بحوالي 1.1 مليون، على الرغم من أن هذا قليل مقارنة بـ 520 مليونًا على X.
Mastodon

تم تأسيس Mastodon في عام 2016 على يد المطور الألماني يوجين روشكو، وهى منصة مجانية مفتوحة المصدر تحتوي على واجهة مستخدم وميزات تدوين صغيرة مشابهة لـ X، على الرغم من أن طريقة عملها أقرب إلى البريد الإلكتروني.

ليس موقع ويب واحدًا مثل X، ولكنها شبكة من آلاف المواقع، تسمى "الخوادم"، مجتمعات مستقلة تتمحور حول موضوعات أو اهتمامات مختلفة.
بخلاف هذا، فإن Mastodon يعمل بطريقة مشابهة لـ X لأنه يتيح لك نشر "ما يدور في ذهنك" وقراءة التحديثات من المستخدمين الآخرين.
يمكنك متابعة أي شخص آخر على الشبكة بأكملها، بغض النظر عن مكان استضافة حسابه أو ما إذا كان موجودًا على خادم آخر.
تحتوي كل منشورات Mastodon على 500 حرف كحد أقصى وتسمى "toots".
على الرغم من أن Mastodon يبلغ من العمر سبع سنوات، إلا أنه لفت انتباه الجمهور في الخريف الماضي بعد أن اشترى ماسك تويتر مقابل 44 مليار دولار.

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