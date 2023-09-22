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فيسبوك يتيح للمستخدمين تشغيل أكثر من حساب فى نفس الوقت

9/22/2023 4:26:34 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة فيسبوك اليوم أنها ستسمح للمستخدمين بإنشاء ملفات تعريف شخصية متعددة في محاولة لمساعدة المستخدمين على الشعور "بحرية أكبر" في التفاعل على المنصة.

فيس بوك وفي شرح الميزة الجديدة، قال فيسبوك: "لقد سمعنا من الأشخاص أن التنظيم الأكثر وضوحًا للأصدقاء والمجموعات والاهتمامات يساعدهم على الشعور بحرية أكبر في التعامل مع الجمهور الذي يعتقدون أنه الأكثر صلة... يتيح لك إنشاء ملفات تعريف شخصية متعددة تنظيم الأشخاص الذين تشاركهم بسهولة وما المحتوى الذي تراه في مختلف أجزاء حياتك.
وسيكون لكل ملف شخصي واجهة فريدة تحتوي على المحتوى ذي الصلة به، وسيتمكن المستخدمين من التبديل بين الملفات الشخصية دون الحاجة إلى تسجيل الدخول، لكن بعض الميزات - مثل المواعدة والسوق والوضع الاحترافي والمدفوعات - لن تكون متاحة في البداية لملفات التعريف الشخصية الإضافية.
وبحسب موقع TechCrunch فإن فيسبوك كان يختبر خيار إنشاء ملفات تعريف إضافية خلال العام الماضي، وأضافت: "لقد بدأ الخيار الآن في الانتشار على مستوى العالم حيث شهدنا استجابة إيجابية لمنح الأشخاص المزيد من التحكم إذا كانوا يريدون فصل الرسوم البيانية الاجتماعية الخاصة بهم أو تنظيم الملفات الشخصية على أساس الاهتمامات".
واعتبارًا من يوليو، كان لدى فيسبوك أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط شهريًا، وفقًا لأحدث تقرير ربع سنوي لشركة Meta، وكان لدى المنصة أيضًا 2.064 مليار مستخدم نشط يوميًا، ارتفاعًا من 2.037 مليار في الربع السابق، وكان هذا النمو محوريًا، لأنه في الربع الأخير من عام 2021، أعلن فيسبوك عن أول انخفاض ربع سنوي على الإطلاق في عدد المستخدمين النشطين يوميًا.



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