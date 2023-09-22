إطلاق BYD مركبة U8 Premium Edition تحت مسمى علامتها التجارية الفرعية المتميزة Yangwang

تتميز هذه المركبة الاستثنائية بنظام هجين مزود بقابس، مما يوفر نطاق CLTC (القدرة الشاملة للرحلات الطويلة) مبهر لما يصل إلى 1000 كم، وبالتالي ضمان راحة البال في أثناء خوض المغامرات على الطرق الوعرة، إذ إن Yangwang U8 مدعومة بتقنيتين مذهلتين: e4 platform ونظام التحكم الهيدروليكي الذكي في الجسم DiSus-P.

تتمتع U8 Premium Edition بميزات فريدة، مثل ميزة دوران المركبة المناسبة لكل التضاريس والثبات حال انفجار الإطارات والطفو في حالات الطوارئ، الأمر الذي يوفر عوامل سلامة لا مثيل لها وأداء استثنائي وتجربة قيادة منقطعة النظير، إذ إنها تهدف إلى رسم معالم جديدة لقطاع مركبات الطرق الوعرة التي تعمل بالطاقة الجديدة على مستوى المليون.

تقنيات مركبات الطاقة الثورية تعزز التحفة الفنية

تدعم U8 Premium Edition تقنيتين ثوريتين هما e4 Platform وDiSus-P، فتقنية e4 Platform من BYD هي أول منصة تقنية للقيادة المستقلة رباعية المحرك غزيرة الإنتاج في العالم، وهي مصممة لتوفير مستوى رائد من الأمان والأداء الفعال. وبالمقارنة مع المركبات التقليدية التي تعمل بالوقود، نرى أنها تتحكم تحكمًا دقيقًا في ديناميكيات العجلات الأربع عن طريق خاصية التحكم المستقل في ناقل الحركة الرباعي المحرك، مما يوفر استشعارًا سريعًا وإدراكًا دقيقًا وقدرات تحكم قوية.

تبلغ قوة U8 Premium Edition الحصانية 1200 حصان، ويمكنها الانطلاق من 0 إلى 100 كم/الساعة في 3,6 ثوانٍ، كما يضمن نظام التوجيه الدقيق لعزم الدوران المطبق على كل عجلة عامل الثبات حتى عند انفجار الإطار، وهذا من شأنه تحطيم الحدود على صعيد عوامل السلامة في السيارات.

يعد نظام التحكم في الجسم الذكي BYD DiSus إنجازًا فائقًا، إذ إنه يعمل على تحسين مرونة المركبة واتساقها في مختلف مواقف القيادة، إلى جانب تقليله لمخاطر الانقلاب وتقليصه لتحركات الركاب في أثناء القيادة السريعة في الانعطافات أو عند التسارع أو إيقاف المركبة، ويحمي المركبة من خطر التعرض لأضرار في ظروف القيادة على الطرق الصعبة.

مركبة طرق وعرة مميزة منقطعة النظير للسائق المميز

تدعم U8 Premium Edition ميزة الشحن السريع بالتيار المستمر بمعدلات تصل إلى 110 كيلووات، وبهذا يتم شحنها بنسبة 30% إلى 80% في غضون 18 دقيقة فحسب. وفي الظروف القاسية، مثل الفيضانات المفاجئة أو العقبات المائية على الطرق الوعرة، يمكن للمركبة أن تظل في وضعية الطفو لما يصل إلى 30 دقيقة مع الحفاظ على عامل الثبات والتحكم للخروج من المأزق بأمان.* إضافةً إلى ذلك، يمكن لقدرة التفريغ من المركبة إلى التحميل بقدرة 6 كيلووات تشغيل الأجهزة الإلكترونية والمعدات العالية الطاقة لما يصل إلى 25 ساعة. هذا، وتضم Yangwang U8 Premium Edition‏، 38 مكونًا عالي الدقة ومعالج القيادة الذكي NVIDIA DRIVE Orin، مع قدرة حاسوبية تصل إلى ‎508 TOPS، كما أنها مزودة ببطاريات Blade وتقنية الخلية إلى الهيكل الفائقة، الأمر الذي يضمن مستوى سلامة شاملاً في أثناء السفر.

إذا ألقينا نظرة على U8 Premium Edition من الداخل، نرى أنها مزودة بقمرة قيادة متناسقة مزدوجة الطبقات تتضمن شاشة OLED Galaxy مركزية منحنية مقاس 12,8 بوصة وشاشتين طوليتين مقاس 23,6 بوصة للسائق والراكب الأمامي ومقاعد جلدية متميزة من نوع Nappa ومزودة بخشب Sapele من إفريقيا، ومع ثلاث نقاط شحن لاسلكي متوافقة مع خاصية الشحن السريع بقدرة 50 كيلووات، يمكن للركاب الاستمتاع بشحن سريع ومريح. علاوةً على ذلك، فهي تتميز بنظام الصوت المتطور Dynaudio Evidence Series ذي 22 سماعة، وبهذا يمكن الانغماس في تجربة مذهلة في رحاب موسيقى فائقة الجودة.

رحلة Yangwang U8 على طريق المستقبل

في وقت سابق هذا العام، كشفت BYD عن علامتها التجارية الفرعية المتميزة، Yangwang، المخصصة لتوفير خدمات متميزة في متناول المستهلكين. وتعرض الآن مركبات عرض U8 Premium Edition في المتاجر في كل أنحاء المدن الكبيرة، مثل شنغهاي وبكين وغوانجو وتشنغدو، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في أكتوبر. جدير بالذكر أنه يوجد أكثر من 60 متجرًا للبيع المباشر تابعين لعلامة Yangwang، ومن المزمع فتح أكثر من 90 متجرًا في أكثر من 40 مدينة بحلول نهاية العام.

مع التزام BYD الراسخ بدعم الابتكار والاستدامة، ترسم Yangwang مستقبلاً أكثر مراعاة للبيئة على صعيد مجال وسائل النقل، كما أنها تضع نصب أعينها هدف تحطيم الحدود محدثة تطورًا هائلاً في مجال المركبات التي تعمل بالطاقة، وتقديم أداء قوي وعامل سلامة غير مسبوق وتجربة قيادة منقطعة النظير.

*ميزة الطفو في حالات الطوارئ هي وظيفة تعمل تلقائيًا في مثل هذه الحالات، لذا تنصح الشركة المصنعة المستخدمين بعدم محاولة تشغيلها بدون سبب وجيه. لأنه عند تشغيلها، يلزم إعادة المركبة إلى المصنع لإجراء فحص شامل.

عن BYD

تعد BYD شركة متعددة الجنسيات تقدم مركبات ذات تقنيات فائقة، وتكرس جهودها للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية بغية إرساء الأساس لحياة أفضل. وقد تأسست الشركة في عام 1995 وبدأت نشاطها في مجال تصنيع البطاريات القابلة لإعادة الشحن، أما حاليًا فهي تتميز بنطاق أعمال متنوع يضم قطاع المركبات ونظام النقل بالسكك الحديدية وقطاع الطاقة الجديدة والإلكترونيات، بالإضافة إلى 30 مجمعًا صناعيًا في الصين والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان والبرازيل والمجر والهند. من توليد الطاقة وتخزينها إلى تطبيقاتها، تلتزم الشركة بتوفير حلول طاقة خالية من الانبعاثات تقلل من الاعتماد العالمي على الوقود الأحفوري. جدير بالذكر أن مركبات الطاقة الجديدة متوفرة في 6 قارات وما يربو عن 70 بلدًا ومنطقة وأكثر من 400 مدينة. هذا، وتحتل الشركة، المدرجة في بورصة هونج كونج وشنتشن، مركزًا ضمن قائمة Fortune Global 500، وقد تأتّى هذا من عزمها المتواصل على تقديم ابتكارات فائقة سعيًا لإرساء الأساس لعالم أفضل.

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عن BYD Auto

تأسست شركة BYD Auto في عام 2003 وهي شركة تابعة لشركة BYD، الشركة المتعددة الجنسيات التي تقدم مركبات ذات تقنيات فائقة مكرسة جهودها للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية لإرساء الأساس لحياة أفضل، إذ إنها تضع نصب أعينها هدف تسريع التحول الأخضر لقطاع النقل العالمي، لذا فهي تركز على تطوير المركبات الكهربائية والهجينة ذات القابس. فقد برعت الشركة في استخدام التقنيات الأساسية للسلسلة الصناعية الكاملة لمركبات الطاقة الجديدة، مثل البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الإلكترونية. هذا، وقد شهدت الشركة في الأعوام الأخيرة تطورات تكنولوجية هائلة، منها بطارية Blade وتقنية DM-i Super Hybrid وe Platform 3.0 وتقنية CTB وe4 Platform ونظام التحكم الذكي في الجسم BYD DiSus ونظام DMO الهجين الفائق. وأخيرًا وليس آخرًا، تعد الشركة أول شركة تصنيع سيارات في العالم توقف إنتاج المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري وتتحول إلى صنع المركبات التي تعمل بالطاقة، وقد احتفظت بموقع الصدارة على صعيد بيع مركبات الركاب التي تعمل بالطاقة الجديدة في الصين لأكثر من 10 أعوام على التوالي.

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