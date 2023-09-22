إطلاق BYD مركبة U8 Premium Edition تحت مسمى علامتها التجارية الفرعية المتميزة Yangwang

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أطلقت BYD، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تصنيع المركبات التي تعمل بالطاقة وبطاريات الطاقة الجديدة، رسميًا اليوم U8 Premium Edition تحت مسمى علامتها التجارية الفرعية Yangwang، بسعر 1,098,000 يوان صيني، معلنة أنه سيجري طرحها في أكتوبر من هذا العام.
تتميز هذه المركبة الاستثنائية بنظام هجين مزود بقابس، مما يوفر نطاق CLTC (القدرة الشاملة للرحلات الطويلة) مبهر لما يصل إلى 1000 كم، وبالتالي ضمان راحة البال في أثناء خوض المغامرات على الطرق الوعرة، إذ إن Yangwang U8 مدعومة بتقنيتين مذهلتين: e4 platform ونظام التحكم الهيدروليكي الذكي في الجسم DiSus-P.
تتمتع U8 Premium Edition بميزات فريدة، مثل ميزة دوران المركبة المناسبة لكل التضاريس والثبات حال انفجار الإطارات والطفو في حالات الطوارئ، الأمر الذي يوفر عوامل سلامة لا مثيل لها وأداء استثنائي وتجربة قيادة منقطعة النظير، إذ إنها تهدف إلى رسم معالم جديدة لقطاع مركبات الطرق الوعرة التي تعمل بالطاقة الجديدة على مستوى المليون.
تقنيات مركبات الطاقة الثورية تعزز التحفة الفنية
تدعم U8 Premium Edition تقنيتين ثوريتين هما e4 Platform وDiSus-P، فتقنية e4 Platform من BYD هي أول منصة تقنية للقيادة المستقلة رباعية المحرك غزيرة الإنتاج في العالم، وهي مصممة لتوفير مستوى رائد من الأمان والأداء الفعال. وبالمقارنة مع المركبات التقليدية التي تعمل بالوقود، نرى أنها تتحكم تحكمًا دقيقًا في ديناميكيات العجلات الأربع عن طريق خاصية التحكم المستقل في ناقل الحركة الرباعي المحرك، مما يوفر استشعارًا سريعًا وإدراكًا دقيقًا وقدرات تحكم قوية.
تبلغ قوة U8 Premium Edition الحصانية 1200 حصان، ويمكنها الانطلاق من 0 إلى 100 كم/الساعة في 3,6 ثوانٍ، كما يضمن نظام التوجيه الدقيق لعزم الدوران المطبق على كل عجلة عامل الثبات حتى عند انفجار الإطار، وهذا من شأنه تحطيم الحدود على صعيد عوامل السلامة في السيارات.
يعد نظام التحكم في الجسم الذكي BYD DiSus إنجازًا فائقًا، إذ إنه يعمل على تحسين مرونة المركبة واتساقها في مختلف مواقف القيادة، إلى جانب تقليله لمخاطر الانقلاب وتقليصه لتحركات الركاب في أثناء القيادة السريعة في الانعطافات أو عند التسارع أو إيقاف المركبة، ويحمي المركبة من خطر التعرض لأضرار في ظروف القيادة على الطرق الصعبة.
مركبة طرق وعرة مميزة منقطعة النظير للسائق المميز
تدعم U8 Premium Edition ميزة الشحن السريع بالتيار المستمر بمعدلات تصل إلى 110 كيلووات، وبهذا يتم شحنها بنسبة 30% إلى 80% في غضون 18 دقيقة فحسب. وفي الظروف القاسية، مثل الفيضانات المفاجئة أو العقبات المائية على الطرق الوعرة، يمكن للمركبة أن تظل في وضعية الطفو لما يصل إلى 30 دقيقة مع الحفاظ على عامل الثبات والتحكم للخروج من المأزق بأمان.* إضافةً إلى ذلك، يمكن لقدرة التفريغ من المركبة إلى التحميل بقدرة 6 كيلووات تشغيل الأجهزة الإلكترونية والمعدات العالية الطاقة لما يصل إلى 25 ساعة. هذا، وتضم Yangwang U8 Premium Edition، 38 مكونًا عالي الدقة ومعالج القيادة الذكي NVIDIA DRIVE Orin، مع قدرة حاسوبية تصل إلى 508 TOPS، كما أنها مزودة ببطاريات Blade وتقنية الخلية إلى الهيكل الفائقة، الأمر الذي يضمن مستوى سلامة شاملاً في أثناء السفر.
إذا ألقينا نظرة على U8 Premium Edition من الداخل، نرى أنها مزودة بقمرة قيادة متناسقة مزدوجة الطبقات تتضمن شاشة OLED Galaxy مركزية منحنية مقاس 12,8 بوصة وشاشتين طوليتين مقاس 23,6 بوصة للسائق والراكب الأمامي ومقاعد جلدية متميزة من نوع Nappa ومزودة بخشب Sapele من إفريقيا، ومع ثلاث نقاط شحن لاسلكي متوافقة مع خاصية الشحن السريع بقدرة 50 كيلووات، يمكن للركاب الاستمتاع بشحن سريع ومريح. علاوةً على ذلك، فهي تتميز بنظام الصوت المتطور Dynaudio Evidence Series ذي 22 سماعة، وبهذا يمكن الانغماس في تجربة مذهلة في رحاب موسيقى فائقة الجودة.
رحلة Yangwang U8 على طريق المستقبل
في وقت سابق هذا العام، كشفت BYD عن علامتها التجارية الفرعية المتميزة، Yangwang، المخصصة لتوفير خدمات متميزة في متناول المستهلكين. وتعرض الآن مركبات عرض U8 Premium Edition في المتاجر في كل أنحاء المدن الكبيرة، مثل شنغهاي وبكين وغوانجو وتشنغدو، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في أكتوبر. جدير بالذكر أنه يوجد أكثر من 60 متجرًا للبيع المباشر تابعين لعلامة Yangwang، ومن المزمع فتح أكثر من 90 متجرًا في أكثر من 40 مدينة بحلول نهاية العام.
مع التزام BYD الراسخ بدعم الابتكار والاستدامة، ترسم Yangwang مستقبلاً أكثر مراعاة للبيئة على صعيد مجال وسائل النقل، كما أنها تضع نصب أعينها هدف تحطيم الحدود محدثة تطورًا هائلاً في مجال المركبات التي تعمل بالطاقة، وتقديم أداء قوي وعامل سلامة غير مسبوق وتجربة قيادة منقطعة النظير.
*ميزة الطفو في حالات الطوارئ هي وظيفة تعمل تلقائيًا في مثل هذه الحالات، لذا تنصح الشركة المصنعة المستخدمين بعدم محاولة تشغيلها بدون سبب وجيه. لأنه عند تشغيلها، يلزم إعادة المركبة إلى المصنع لإجراء فحص شامل.
عن BYD
تعد BYD شركة متعددة الجنسيات تقدم مركبات ذات تقنيات فائقة، وتكرس جهودها للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية بغية إرساء الأساس لحياة أفضل. وقد تأسست الشركة في عام 1995 وبدأت نشاطها في مجال تصنيع البطاريات القابلة لإعادة الشحن، أما حاليًا فهي تتميز بنطاق أعمال متنوع يضم قطاع المركبات ونظام النقل بالسكك الحديدية وقطاع الطاقة الجديدة والإلكترونيات، بالإضافة إلى 30 مجمعًا صناعيًا في الصين والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان والبرازيل والمجر والهند. من توليد الطاقة وتخزينها إلى تطبيقاتها، تلتزم الشركة بتوفير حلول طاقة خالية من الانبعاثات تقلل من الاعتماد العالمي على الوقود الأحفوري. جدير بالذكر أن مركبات الطاقة الجديدة متوفرة في 6 قارات وما يربو عن 70 بلدًا ومنطقة وأكثر من 400 مدينة. هذا، وتحتل الشركة، المدرجة في بورصة هونج كونج وشنتشن، مركزًا ضمن قائمة Fortune Global 500، وقد تأتّى هذا من عزمها المتواصل على تقديم ابتكارات فائقة سعيًا لإرساء الأساس لعالم أفضل.
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عن BYD Auto
تأسست شركة BYD Auto في عام 2003 وهي شركة تابعة لشركة BYD، الشركة المتعددة الجنسيات التي تقدم مركبات ذات تقنيات فائقة مكرسة جهودها للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية لإرساء الأساس لحياة أفضل، إذ إنها تضع نصب أعينها هدف تسريع التحول الأخضر لقطاع النقل العالمي، لذا فهي تركز على تطوير المركبات الكهربائية والهجينة ذات القابس. فقد برعت الشركة في استخدام التقنيات الأساسية للسلسلة الصناعية الكاملة لمركبات الطاقة الجديدة، مثل البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الإلكترونية. هذا، وقد شهدت الشركة في الأعوام الأخيرة تطورات تكنولوجية هائلة، منها بطارية Blade وتقنية DM-i Super Hybrid وe Platform 3.0 وتقنية CTB وe4 Platform ونظام التحكم الذكي في الجسم BYD DiSus ونظام DMO الهجين الفائق. وأخيرًا وليس آخرًا، تعد الشركة أول شركة تصنيع سيارات في العالم توقف إنتاج المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري وتتحول إلى صنع المركبات التي تعمل بالطاقة، وقد احتفظت بموقع الصدارة على صعيد بيع مركبات الركاب التي تعمل بالطاقة الجديدة في الصين لأكثر من 10 أعوام على التوالي.
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