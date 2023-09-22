بذريعة الأعياد اليهودية: سلطات الاحتلال تفرض إغلاقا على الضفة ومعابر غزة

بذريعة الأعياد اليهودية: سلطات الاحتلال تفرض إغلاقا على الضفة ومعابر غزة
التاريخ
9/22/2023 4:13:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-بذريعة الأعياد اليهودية، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر في قطاع غزة، يومي الأحد والإثنين المقبلين.
وأعلنت سلطات الاحتلال أنها ستفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة بدءا من، ظهر يوم الأحد المقبل، وحتى، مساء الإثنين، لمدة يومين، تزامنا مع "يوم الغفران".
كما يغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لمناسبة "عيد العرش" لمدة ثمانية أيام كاملة، تبدأ ليلة الخميس-الجمعة 29 أيلول حتى ليل السبت- الأحد الموافق 7 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتنغيص على أبناء شعبنا، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة.
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