مقتل الشاب محمد إغبارية بجريمة إطلاق نار في قرية مصمص بالداخل المحتل

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب محمد جمال إغبارية قتل جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين على مدخل القرية، حيث اخترقت عدة رصاصات القسم العلوي من جسده، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته في المكان على الفور.

وأغلق عدد من سكان قرية مصمص الشارع بعد مقتل الشاب إغبارية، احتجاجا على الجريمة واستشراء جرائم القتل في البلدات العربية داخل أراضي الـ48.

وبمقتل الشاب إغبارية، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل الـ48 منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 169 قتيلا بينهم 11 امرأة.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

وفي المقابل، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ الأجهزة الإسرائيلية المختلفة مع منظمات الإجرام.