مقتل الشاب محمد إغبارية بجريمة إطلاق نار في قرية مصمص بالداخل المحتل

مقتل الشاب محمد إغبارية بجريمة إطلاق نار في قرية مصمص بالداخل المحتل
التاريخ
9/22/2023 4:13:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-قتل الشاب محمد إغبارية، فجر اليوم الجمعة، في جريمة إطلاق نار وقعت بالقرب من مدخل قرية مصمص في الداخل المحتل.
وأفادت مصادر محلية بأن الشاب محمد جمال إغبارية قتل جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين على مدخل القرية، حيث اخترقت عدة رصاصات القسم العلوي من جسده، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته في المكان على الفور.
وأغلق عدد من سكان قرية مصمص الشارع بعد مقتل الشاب إغبارية، احتجاجا على الجريمة واستشراء جرائم القتل في البلدات العربية داخل أراضي الـ48.
وبمقتل الشاب إغبارية، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل الـ48 منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 169 قتيلا بينهم 11 امرأة.
وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.
وفي المقابل، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ الأجهزة الإسرائيلية المختلفة مع منظمات الإجرام.
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