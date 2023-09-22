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ولي العهد يلتقي ممثلي مراكز بحثية وفكرية في واشنطن

9/22/2023 3:13:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ممثلي مراكز بحثية وفكرية في واشنطن.

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