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استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

9/22/2023 3:13:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية كفر دان، في غرب جنين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية فجر الجمعة.
والشهيد هو عبد الله عماد أبو الحسن من بلدة اليامون غرب جنين، وأصيب برصاصة في بطنه، وفق ما أفادت الوزارة.
وكانت مواجهات اندلعت في كفردان، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة أبو الحسن برصاصة في البطن، وجرى نقله إلى المستشفى، وهناك أعلن الأطباء عن استشهاده لاحقا، على ما ذكرت وكالة الأنباء "وفا" الرسمية.
والأربعاء الماضي، استشهد 4 شبان فلسطينيين بينهم طفل، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين.

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