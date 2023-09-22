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آلاف المواطنين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك

9/22/2023 3:13:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-أدى آلاف من المواطنين، فجر اليوم الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر مقدسية، بأن آلاف المواطنين توافدوا إلى المسجد الأقصى من كافة المناطق منذ ساعات الليل المتأخرة والفجر الأولى لأداء صلاة الفجر في رحابه.

وتجاوز المواطنون حواجز قوات الاحتلال التي وضعتها في أزقة البلدة القديمة لعرقلة وصول المصلين للمسجد الأقصى المبارك.

ودعت أمس العديد من الهيئات المقدسية المواطنين لضرورة شد الرحال للأقصى وأداء الصلوات فيه؛ لإفشال مخططات المستوطنين في تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً.

ويُشار إلى أنه يتزامن ذلك ما ما تسمى بالأعياد اليهودية التي كثف فيها المستوطنون المتطرفون من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك.

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