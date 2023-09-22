وزير الخارجية الإسرائيلي يتوقع التوصل بين إسرائيل والسعودية بحلول العام القادم

وزير الخارجية الإسرائيلي يتوقع التوصل بين إسرائيل والسعودية بحلول العام القادم
التاريخ
9/22/2023 3:13:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
تل ابيب/PNN-توقع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين،
أن يتم التوصل إلى إطار عام للاتفاق حول تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية بحلول العام 2024.
وقال كوهين في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي حول مساعي التطبيع مع السعودية "هناك تقدم (في المباحثات)، ولكن هناك فجوات سيستغرق سدها بعض الوقت"، دون توضيح طبيعة هذه الفجوات.
وأضاف كوهين "أعتقد أنه بحلول الربع الأول من العام 2024 سنتمكن من التوصل إلى إطار عام للاتفاق مع السعودية".
وتسعى إسرائيل لتطبيع العلاقات مع السعودية منذ الإعلان عن التوصل لاتفاقات لتطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب في عام 2020.
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