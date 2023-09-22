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وزير الخارجية الإسرائيلي يتوقع التوصل بين إسرائيل والسعودية بحلول العام القادم

9/22/2023 3:13:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-توقع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين،
أن يتم التوصل إلى إطار عام للاتفاق حول تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية بحلول العام 2024.


وقال كوهين في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي حول مساعي التطبيع مع السعودية "هناك تقدم (في المباحثات)، ولكن هناك فجوات سيستغرق سدها بعض الوقت"، دون توضيح طبيعة هذه الفجوات.


وأضاف كوهين "أعتقد أنه بحلول الربع الأول من العام 2024 سنتمكن من التوصل إلى إطار عام للاتفاق مع السعودية".


وتسعى إسرائيل لتطبيع العلاقات مع السعودية منذ الإعلان عن التوصل لاتفاقات لتطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب في عام 2020.

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