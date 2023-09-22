أسعار الذهب اليوم الجمعة عالمياً

أسعار الذهب اليوم الجمعة عالمياً
التاريخ
9/22/2023 3:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة، الجمعة، على الرغم من ضغوط قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يعكف المستثمرون على تقييم قرارات بنوك مركزية كبرى بالتمسك بأسعار الفائدة المرتفعة.
أعلنت البنوك المركزية في أكبر اقتصادات بالعالم تمسكها بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة طالما كان هذا ضروريا لكبح التضخم.
وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستيلايف "نظرت الأسواق إلى البنوك المركزية وقالت إنكم لم تمتنعوا الآن عن رفع أسعار الفائدة لأنه تم التغلب على التضخم، وإنما لأنكم قلقون من أن النمو العالمي على وشك التوقف".
وتابع "هناك شعور قوي للغاية بأن النمو العالمي لم يعد قادرا على الصمود".
سكاي نيوز
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