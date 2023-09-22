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أسعار الذهب اليوم الجمعة عالمياً

9/22/2023 3:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة، الجمعة، على الرغم من ضغوط قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يعكف المستثمرون على تقييم قرارات بنوك مركزية كبرى بالتمسك بأسعار الفائدة المرتفعة.
أعلنت البنوك المركزية في أكبر اقتصادات بالعالم تمسكها بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة طالما كان هذا ضروريا لكبح التضخم.
وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستيلايف "نظرت الأسواق إلى البنوك المركزية وقالت إنكم لم تمتنعوا الآن عن رفع أسعار الفائدة لأنه تم التغلب على التضخم، وإنما لأنكم قلقون من أن النمو العالمي على وشك التوقف".
وتابع "هناك شعور قوي للغاية بأن النمو العالمي لم يعد قادرا على الصمود".

سكاي نيوز


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