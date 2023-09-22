أوكسجين ((كاليستو)) يحيّر العلماء





وقال الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي: «الدراسة الجديدة التي أجراها شين كاربيري موغان، باحث ما بعد الدكتوراه في علوم الكواكب بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وفريقه، يقدم لغزاً مثيراً للاهتمام». وقد يبدو اكتشاف الكثير من الأوكسجين في عالم فضائي بمثابة «نعمة» لاحتمال أن يدعم كاليستو الحياة، لكن العالم المتجمد شديد البرودة بالنسبة للحياة كما نعرفها.

ولا يزال الأمر مطروحاً للنقاش حول ما إذا كان سطح كاليستو عبارة عن صخور أم جليد.

