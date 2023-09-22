(MENAFN
- Sherpa Communications) مع بداية العام الدراسي الجديد
750 مدرسة في دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد منصة ماتيفيك
تشتمل المنصة على أنشطة رياضيات تفاعلية قائمة على التلعيب لتلبية متطلبات المناهج التعليمية من مرحلة الروضة وحتى الصف السادس في دولة الإمارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 سبتمبر 2023 - مع بداية العام الدراسي الجديد، شهدت ماتيفيك (Matific)، المزود الرائد لأنشطة ومناهج الرياضيات التفاعلية ومنصة الرياضيات العالمية الحائزة على عدة جوائز، توسعاً كبيراً وتأثيراً متزايداً مع أكثر من 750 مدرسة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة يقومون الآن بدمج المنصة في برامجهم التعليمية. ويتماشى هذا التطوير بسلاسة مع مبادرات التعليم الرقمي التي أطلقتها حكومة الإمارات العربية المتحدة في إطار رؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تحدد خطة تطوير مدتها 10 سنوات، بما في ذلك إنشاء نظام مدرسي مرن مجهّز بتقنيات تعليمية متقدمة.
في السنوات الأخيرة، شهدت تكنولوجيا التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً ملحوظاً وابتكارات كبيرة مدعومة بالمبادرات الحكومية الهادفة إلى تعزيز التعليم باستخدام التكنولوجيا، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة هذا المجال 7 مليارات دولار بحلول عام 2027. في بداية الوباء، أطلقت حكومة الإمارات العربية المتحدة بوابات إلكترونية متخصصة بتكنولوجيا التعليم لدعم التعلم عن بعد، ونجحت في نقل 1.2 مليون طالب إلى التعلم عبر الإنترنت. من بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، تعد دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الوحيدة التي حققت مستوى تعليم ابتدائي يزيد عن 60% للأطفال، مما يمهد الطريق لمنصات تكنولوجيا التعليم الرائدة مثل منصة ماتيفيك.
أبرز النقاط في تقارير بيانات ماتيفيك لدولة الإمارات العربية المتحدة:
• تستخدم أكثر من 750 مدرسة حكومية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة منصة ماتيفيك الآن، وهي زيادة كبيرة في نسبة اعتماد المنصة على مدى السنوات القليلة الماضية، مما يعكس التعاون البارز مع المؤسسات الحكومية في الدولة.
• أظهرت نتائج الرياضيات خلال العام الدراسي 2022-2023 تحسّناً كبيراً في مستويات الطلاب، وخاصة في الصفوف العليا، بينما أظهر طلاب الصف السادس تحسناً هائلاً بنسبة 38.7%.
• حقق الطلاب معدل 3.6 من 5 على منصة ماتيفيك، وهو معدّل قريب جداً من المعدل العالمي البالغ 3.72. يعكس هذا الدور البارز لتكنولوجيا التعليم والتركيز القوي على التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف إعداد الطلبة للتفوق على الساحة العالمية.
● من بين جميع مهام أنشطة الرياضيات التي تم إكمالها، حقق طلاب دولة الإمارات العربية المتحدة معدل إتمام بلغ 69% مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 64%. هذه علامة إيجابية تعكس اجتهاد الطلبة وحماسهم وانخراطهم تعلم الرياضيات على المنصة.
● تم تخصيص 41% من وقت التعلم لمنصة "جزيرة المغامرات" (Adventure Island)، منصة ماتيفيك المخصصة المتطورة القائمة على الذكاء الاصطناعي، حيث يتلقى كل طالب خطة فريدة لكل درس. تؤكد هذه الإحصائيات على التأثير العميق للتعليم الشخصي، حيث يتفوق الطلاب عندما يتم تصميم رحلتهم التعليمية بما يتواءم مع احتياجاتهم المنفردة.
● منصة ماتيفيك متاحة في 60 دولة وتدعم أكثر من 40 لغة، مما يضمن إمكانية الوصول لمجموعة واسعة من المتعلمين. يشمل ذلك التعريب باللهجات المحلية لجميع أنشطة الرياضيات بصورة تتواءم مع المناهج الدراسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي معرض تعليقه على هذه التطورات، صرّح كريغ شوتلاند، الرئيس التنفيذي، ماتيفيك، قائلاً: "يستحقّ تكيف دولة الإمارات العربية المتحدة السريع مع التقدم التكنولوجي في التعليم، وخاصة في الرياضيات، جزيل الثناء. تشهد ماتيفيك نمواً كبيراً في الإمارات، سواء من حيث نسبة اعتماد المنصة أو التحسن الملموس في نتائج الطلاب، وهو دلالة على إمكانات دمج الأدوات المبتكرة في عملية التعلم. يوفر تسخير منصات تكنولوجيا التعليم المبنية على الألعاب مساراً جذاباً وفعالاً لتعزيز تعليم الرياضيات، وبناء أساس قوي للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والذي من المقدر أن يغطي 75% من الوظائف بحلول عام 2050. يظل هدفنا الأساسي هو تمكين المعلمين والمتعلمين، وتعتبر ردود الفعل الإيجابية من دولة الإمارات العربية المتحدة علامة بارزة في هذه الرحلة."
وعلّقت أشلينغ غروغان، رئيسة مادة الرياضيات، أكاديمية باتين العالمية – الدار للتعليم، قائلة: "لقد بدأنا للتو باستخدام ماتيفيك في مدرستنا وكان ذلك سلساً في الإعداد. وكان فريق ماتيفيك متعاوناً جداً في الرد على جميع أسئلتي واستفساراتي. تقدم المنصة أنشطة تفاعلية ممتعة، والأطفال متحمسون لتسجيل الدخول وإكمال الواجبات المدرسية. إنهم يحبون رؤية التقييم الفوري! بصفتي كمعلمة، أرى أنه من المفيد جداً أن تكون لدينا القدرة على تتبّع تفاعل الطلاب وتطورهم. يلبّي ماتيفيك احتياجات جميع الطلاب كما يوفّر الدعم الكاف للطلاب ذوي القدرات المنخفضة والقدرة على تطوير الطلاب ذوي القدرات العالية. كما أنه يعزز مشاركة الأهل بشكل كبير حيث يمكن للطلاب تسجيل الدخول في المنزل لإكمال الواجبات المنزلية وهو متوافق مع منهج البكالوريا الدولية. أنصح بماتيفيك بشدة إذا كنت تبحث عن برنامج قائم على الاستفسارات."
تواصل ماتيفيك تطوير عروضها وستطلق قريباً لوحة تحكم إدارية قوية عالمياً تزود المعلمين برؤية شاملة لاستخدام المنصة في جميع أنحاء المدرسة. توفر هذه الميزة بيانات أساسية، مثل العدد الإجمالي للأنشطة التي تم البدء بها، والوقت المستغرق لإتمام المهام، وتكرار تسجيلات دخول الطلاب والمعلمين. كما توفر الأداة أيضاً رؤى حول أداء كل فصل وتحدد المجالات التي تتطلب اهتماماً فورياً، وبالتالي تمكين التدخل الأكاديمي السريع بصورة مستنيرة.
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