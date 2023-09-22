احتفالاً باليوم الوطني السعودي، "بيجو لايف" Bigo Live تُطلق فعالية "يومنا سعودي"

(MENAFN
- Golin Mena)
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 21 سبتمبر 2023: يسرّ "بيجو لايف" Bigo Live، وهي المنصة العالمية الرائدة للبث المباشر، أن تعلن عن إطلاق حدث "يومنا سعودي"، الذي سيكون احتفالاً مذهلاً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية لا سيما وأن هذا الحدث يُعدّ جزءاً من التزام "بيجو لايف" تجاه مجتمعها النابض بالحياة، ولذلك فهي تدعو الجميع في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للانضمام إلى هذه الاحتفالات ومشاركة روح الثقافة والتراث الغنيين للمملكة العربية السعودية. وتشجيعاً منها لمشاركة المزيد من المستخدمين في البث المباشر، ستقدم "بيجو لايف" جوائز مغرية ستبهر المشاركين بلا شك، لا سيما وأنها ستتضمن هاتف iPhone 15 الذهبي الذي يتطلع الكثير لاقتنائه، ورحلة لا تُنسى لشخصين إلى ٱلْعُلَا Al Ula، المعروفة بجمالها الطبيعي وأهميتها التاريخية والثقافية، مما يحفّز المستخدمين على الاستمرار في تقديم محتوى آسر وتعزيز مجتمع نابض بالحياة.
بالإضافة لذلك، سيتخلل فعالية "يومنا سعودي"، التي ستقام في الفترة بين 20 إلى 23 سبتمبر، على إطلاق صفحة حدث فريدة داخل التطبيق والتي ستتيح للمستخدمين الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية بطريقة فريدة ستختزن لهم أروع الذكريات التي يصعب نسيانها. وتسعى "بيجو لايف"، من خلال هذا الحدث الاحتفالي، إلى التقريب بين المستخدمين من جميع مناحي الحياة للمشاركة معاً وتدعو المستخدمين للانضمام إلى مجموعة متنوعة من المجتمعات عبر الإنترنت حيث سيتم تشجيعهم على مشاركة لوحات الرقص الاحتفالية المفضلة لديهم، وارتداء الملابس الوطنية وأداء الرقصات الشعبية الخاصة بهم وغيرها الكثير. كما أعدت "بيجو لايف"، في إطار هذا الاحتفال أيضاً، مجموعة من الهدايا التي تعبر عن أفكار ومواضيع تتعلق بالمملكة العربية السعودية والتي سيكون بإمكان المستخدمين تبادلها مع الآخرين كنوع من التعبير عن فرحتهم والمشاركة في الاحتفالات.
سيتعاون الفنان الشهير منذر رياحنة، مع الهيئات المحلية المعنية، بتاريخ 24 سبتمبر، لكشف النقاب عن المشاريع القادمة التي من شأنها إثراء المشهد الثقافي في المملكة العربية السعودية. وهذا بدوره سيضع في متناول المشاركين مصدر إلهام فريد أثناء انطلاقهم في رحلة استشكاف عالم الفنون والموسيقى والتقاليد السعودية النابض بالحياة لاكتساب تصورات متعمّقة حوله.
بالإضافة إلى ذلك، يستعد صانعو المحتوى السعوديون لاحتفالات البث المباشر ابتهاجا" بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية، وبارتدائهم اللون الأخضر التقليدي، الذي يرمز إلى ازدهار الأمة ونموها، بينما يشاركون أيضًا خططهم التفصيلية للاحتفال.
وسيقوم المشاركون أيضًا بتسليط الضوء على العروض الفريدة التي تتميز بها مدن مختلفة في جميع أنحاء المملكة، مما يوفر للمشاهدين فهماً وتقديراً أعمق للتراث الثقافي المتنوع للمملكة العربية السعودية.
وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي باسم منصة "بيجو لايف"، "نحن نرى في حدث "يومنا سعودي" أكثر من مجرد احتفال تقليدي، فهو يشكل دليلاً راسخاً على قوة الوحدة والتنوع الثقافي وفرحة المشاركة مع بعضنا البعض كمجتمع عالمي." وأضاف بالقول، "نحن في "بيجو لايف" نؤمن دائماً بمبدأ تجاوز الحدود وربط القلوب، ولذلك فإن هذا الحدث يُبرز التزامنا بتعزيز التفاهم والاحترام والتقدير بين قاعدة المستخدمين المتنوعة لدينا. ويسرنا أن ندعو الجميع للانضمام إلينا ومشاركتنا فرحة الاحتفال باليوم الوطني السعودي والتعرف عن كثب على ثقافتها الغنية وتراثها العريق."
سواء كنت صانع محتوى أو مشاهداً أو مجرد شخص يتطلع إلى استكشاف تراث وثقافة المملكة العربية السعودية، فإن حدث "يومنا سعودي" يعد الجميع بتقديم العديد من الفعاليات الاحتفالية المذهلة والجذابة. وباعتبارها رائدة في قطاع البث المباشر، تواصل "بيجو لايف" الابتكار وتوفير منصة سلسة وفريدة تتيح للمستخدمين استعراض مواهبهم والتواصل مع أفراد آخرين يشاركونهم التفكير ذاته والانخراط والتواصل مع المجتمع العالمي. ولاتزال "بيجو لايف"، التي تزخر بملايين المستخدمين النشطين في جميع أنحاء العالم، تحافظ على التزامها بتقديم تجارب بث مباشر استثنائية وتمكين الأفراد من التعبير عن أنفسهم بحرية.
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