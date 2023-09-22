نائب وزير الخارجية بحث ونظيره الروسي التطورات ذات الصلة بقرار الاتحادية العراقية

نائب وزير الخارجية بحث ونظيره الروسي التطورات ذات الصلة بقرار الاتحادية العراقية
التاريخ
9/22/2023 12:44:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي فيرشينين، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت «الخارجية»، في بيان لها، إن اللقاء شهد «مناقشة آخر التطورات ذات الصلة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع الكويت الموقع في عام 2008».
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