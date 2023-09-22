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نائب وزير الخارجية بحث ونظيره الروسي التطورات ذات الصلة بقرار الاتحادية العراقية

9/22/2023 12:44:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي فيرشينين، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت «الخارجية»، في بيان لها، إن اللقاء شهد «مناقشة آخر التطورات ذات الصلة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع الكويت الموقع في عام 2008».

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