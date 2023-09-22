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الكويت والصين رؤى إستراتيجية واستشرافية ترسم أفقا أوسع للعلاقات الثنائية

9/22/2023 12:44:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ما بين رؤية «كويت جديدة 2035» ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية أفق واسع رسمته الرؤى الاستشرافية الاحترافية في البلدين الصديقين استنادا إلى دروس التاريخ والجغرافيا السياسية بكل ما يعنيه ذلك من تعاون في المجالات الحيوية اقتصاديا وتنمويا وفرص متعددة تمكنهما من مجابهة التحديات والتطورات في المنطقة والعالم.
وبالنظر إلى موقعها الاستراتيجي في منطقة الخليج العربي وسياستها الرصينة والمتزنة القائمة على الثوابت والمرونة في آن معا ارتبطت الكويت بعلاقات تاريخية مع الصين حيث ساهم طريق الحرير القديم بشكل كبير وفعال في تعزيزها منذ سنوات طويلة عمقتها التجربة وصقلتها وفق أسس راسخة.
فالكويت تعد أول دولة خليجية عربية تقيم علاقات ديبلوماسية مع الصين في 22 مارس عام 1971 علما بأن العلاقات نشأت فعليا قبل إقامة العلاقات الرسمية حينما زار الشيخ الراحل جابر الأحمد الجابر الصباح الصين في العام 1965 قبل توليه مقاليد الحكم والتقى هناك كبار المسؤولين وأبرزهم رئيس جمهورية الصين آنذاك ليو شاوتشي.
كما تعتبر الكويت علاقتها مع الصين ذات أولوية في ديبلوماسيتها مع شرق آسيا إذ أدت الزيارات المتبادلة لقادة البلدين دورا كبيرا في تأسيس قاعدة راسخة للعلاقات بين الكويت والصين لتشهد تعاونا في مختلف المجالات أهمها التعاون الاقتصادي.
وتمضي العلاقات الكويتية - الصينية قدما بدعم من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والرئيس شي جين بينغ وتشهد تطورا مطردا ومستمرا، وبناء على ذلك أيضا تأتي زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد المرافق لسموه إلى الصين تلبية للدعوة الموجهة من الرئيس الصيني شي جين بينغ للقاء سموه معه ولحضور حفل افتتاح الدورة الـ 19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي ستعقد في مدينة هانغتشو الصينية.
وقد كانت الكويت أول دولة عربية توقع مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق مع الصين عام 2014 حيث تقاطعت المبادرة مع خطة الكويت 2035 التنموية التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.
وسجل البلدان الصديقان مواقف تضامن كان من أبرزها الدعم المتبادل خلال تفشي جائحة كورونا وتعزيز التبادلات التجارية والصناعية والثقافية إضافة إلى دور الاستثمارات المتبادلة بين البلدين كما لاننسى الموقف الصيني الداعم للكويت إبان الغزو العراقي عام 1990.
وبعد تحرير الكويت ساهم مهندسون صينيون في إطفاء آبار النفط التي أشعلتها القوات العراقية في حقل برقان كما نفذت شركة الهندسة البترولية الصينية مشروع ترميم مصفاة الأحمدي لتكرير النفط وهناك الكثير من المشروعات التي تنفذها شركات صينية في الكويت.
وتعتبر الكويت أكثر دولة عربية قدمت قروضا ميسرة إلى الصين منذ عام 1982 كما أن الكويت أول بلد عربي استثمر في الصندوق السيادي الصيني بنحو 10 مليارات دولار منذ عام 2005.
وشهدت العلاقات التجارية بين الدولتين تصاعدا مستمرا منذ عام 1985 حيث كانت أول اتفاقية ثنائية لتنمية وحماية الاستثمارات بين البلدين وعقدت ندوة الاستثمار في جمهورية الصين الشعبية في الكويت عام 1986 وشهدت الاتفاق على مساهمة الكويت في 16 مشروعا بالصين ووصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين حينها إلى 140 مليون دولار.
وخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقات الكويتية - الصينية تطورا متسارعا وحرصا مشتركا من البلدين على تحقيق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي تربط رؤية كويت 2035 بمبادرة الحزام والطريق الصينية عبر وضع منهج متكامل للتعاون الاقتصادي بينهما.
وتتوافق مبادرة الحزام والطريق مع رؤية كويت 2035 عبر سعيهما لإحياء طريق الحرير وإنشاء منطقة حيوية تجارية تخدم مختلف دول العالم وتساهم في ازدهار وإثراء الاقتصاد العالمي.
وتعتبر مشاركة الكويت في مشروع طريق الحرير انعكاسا لرؤيتها الاستراتيجية بتحولها الى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي بهدف استعادة دورها الريادي في المجالين التجاري والاقتصادي في المنطقة.
كما تعد الكويت أول دولة خليجية تبادر بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصين في مبادرة «الحزام والطريق» فمن شأن إحياء طريق الحرير تغيير شكل ونمط العلاقات الدولية عبر تكريس المنافع المشتركة بين الأمم وحل مشاكل الدول النامية وإرساء قواعد السلم والأمن الدوليين.
وأتى تفرد الصين بالمرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري للكويت في السنوات الأخيرة وثاني أكبر مشتر للنفط الكويتي ومشتقاته تأكيدا على العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين وأخذها لطابع تصاعدي مستمر بدعم من القيادتين الكويتية والصينية إذ بلغ حجم التبادل الاقتصادي والتجاري في عام 2022 نحو 48ر31 مليار دولار أميركي بزيادة سنوية قدرها 3ر42%
وتعد الكويت سابع أكبر مصدر لواردات النفط الخام إلى الصين فيما يبلغ عدد الشركات الصينية العاملة حاليا في الكويت نحو 60 شركة تسهم في أكثر من 80 مشروعا لتصبح قوة حيوية في بناء البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في الكويت.
وتعمل في الكويت عشرات الشركات الصينية بقيمة تقدر بـ 20 مليار دولار كما تعد الكويت أول بلد عربي استثمر في الصندوق السيادي الصيني باستثمارات بلغت نحو 10 مليارات دولار منذ عام 2005 حتى الآن.
وفتحت زيارة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى بكين في يوليو 2018 الباب واسعا للانطلاق بالعلاقات الكويتية - الصينية إلى آفاق أرحب بما يجسد رغبة البلدين في تعزيز مستوى الشراكة الاستراتيجية بينهما.
ومثل اختيار الأمير الراحل ليحل ضيف شرف في افتتاح منتدى التعاون العربي - الصيني ليصبح أول رئيس عربي يشارك في إلقاء كلمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ إنشاء المنتدى انعكاسا لقوة ومتانة العلاقات الكويتية - الصينية.
ونتج عن تلك الزيارة توقيع سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم منها أربع ذات صبغة اقتصادية اضافة إلى بحث مشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية باعتبارها مشروعات تنموية تحقق أهدافا عدة منها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط وتحقيق ناتج قومي يصل إلى 23 مليار دولار.
وتضمنت الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة موضوعات التجارة الإلكترونية وتعزيز الشراكة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وتشجيع الاستثمار المباشر وبحث فرص الأعمال المتاحة إضافة إلى إمكانية تطبيق استراتيجية المدن الذكية بالكويت.
وتتنوع القطاعات التي تربط بين الكويت والصين اقتصاديا وهي ثلاثة أولها القطاع النفطي في حين جاء قطاع الاتصالات بالمرتبة الثانية أما القطاع الثالث فهو البنى التحتية.

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