على الريس يتصدى لإخراج سهرة موسيقار الأجيال الليلة في جابر الثقافي

على الريس يتصدى لإخراج سهرة موسيقار الأجيال الليلة في جابر الثقافي
التاريخ
9/22/2023 12:44:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
بعد غياب دام 20 عاما، يعود المخرج القدير على الريس الى الاخراج الليلة من خلال الحفل الختامي الغنائي لمهرجان الموسيقى الدولي الذي سيقام في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وذلك بالتعاون مع المخرج د.علي حسن.
وأشار المخرج القدير على الريس في تصريح صحافي بأن عودته للإخراج جاءت بمبادرة من اللجنة المنظمة لسهرة «موسيقار الأجيال» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ممثلا بقطاع الفنون، مشيرا الى ان السهرة سيقودها المايسترو د.محمد الموجي.
وأكد الريس انه رغم انشغاله بالعمل الاداري خلال العقدين الماضيين
إلا انه كان في كل المواقع قريبا من احدث المتغيرات التي شهدتها صناعة الاخراج والانتاج والتطورات التي حدثت لهذا الفن المتجدد.
MENAFN22092023000130011022ID1107118049
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.