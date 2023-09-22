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على الريس يتصدى لإخراج سهرة موسيقار الأجيال الليلة في جابر الثقافي

9/22/2023 12:44:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
بعد غياب دام 20 عاما، يعود المخرج القدير على الريس الى الاخراج الليلة من خلال الحفل الختامي الغنائي لمهرجان الموسيقى الدولي الذي سيقام في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وذلك بالتعاون مع المخرج د.علي حسن.
وأشار المخرج القدير على الريس في تصريح صحافي بأن عودته للإخراج جاءت بمبادرة من اللجنة المنظمة لسهرة «موسيقار الأجيال» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ممثلا بقطاع الفنون، مشيرا الى ان السهرة سيقودها المايسترو د.محمد الموجي.
وأكد الريس انه رغم انشغاله بالعمل الاداري خلال العقدين الماضيين
إلا انه كان في كل المواقع قريبا من احدث المتغيرات التي شهدتها صناعة الاخراج والانتاج والتطورات التي حدثت لهذا الفن المتجدد.

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