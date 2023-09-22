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إقلاع الطائرة الإغاثية الثامنة من الجسر الجوي الكويتي على متنها 10 أطنان من المستلزمات الطبية

9/22/2023 12:44:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقلعت صباح أمس الطائرة الإغاثية الثامنة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة متضرري الإعصار «دانيال» وعلى متنها عشرة أطنان من المستلزمات الطبية المختلفة بدعم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والتنسيق مع وزارات الصحة والشؤون والدفاع والخارجية الكويتية.
وقال سفيرنا لدى ليبيا زياد المشعان لـ«كونا» قبيل إقلاع الطائرة، إن هذه الرحلة المتجهة إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي الليبية تأتي استكمالا لرحلات الجسر الجوي الكويتي الإغاثي الذي أنشئ منذ الساعات الأولى للكارثة الإنسانية.
وأضاف المشعان أن هذا الجسر الجوي يأتي بناء على التوجيهات السامية للقيادة السياسية وتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء وإشراف مباشر من وزيري الدفاع والخارجية بالتعاون والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الكويتية والهيئات والمؤسسات الخيرية الكويتية التي تعتبر إحدى الأذرع المهمة للعمل الإنساني الكويتي.
وتابع: «ننتقل عند وصولنا للأراضي الليبية لزيارة مدينة درنة المنكوبة حيث سيتم إطلاع السفراء المعتمدين لدى دولة ليبيا على حجم الكارثة والوقوف عن كثب على آثارها الإنسانية غير المسبوقة والتي راح ضحيتها حتى الآن اكثر من 3000 شخص».
من جانبه، أكد المدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدر الصميط في تصريح مماثل لـ«كونا» ضرورة تكاتف الجهود الإغاثية للجمعيات الخيرية الكويتية لاسيما مع خطورة الأوضاع الراهنة في المناطق الليبية المنكوبة.
وأضاف الصميط أن الأهالي هناك بحاجة للمزيد من المساعدات الإغاثية العاجلة من مستلزمات الإيواء الهادفة لتدارك الآثار الكارثية التي نتجت عن إعصار «دانيال» وما تبعه من سيول وفيضانات تركت دمارا واسعا وخلفت آلاف القتلى والمصابين.
وأوضح أن الشحنة الإغاثية التي شاركت بها الهيئة بالتعاون مع «السلام الخيرية» تعد الثالثة بمساعداتها للأشقاء الليبيين وتحتوي على المستلزمات الإغاثية والطبية المهمة والضرورية لمساعدة المنكوبين والكوادر الطبية وفرق الإسعاف العاملة في علاج المصابين وانتشال الضحايا.
ولفت إلى أن الطائرة الإغاثية الثامنة إلى ليبيا تضم كوادر شبابية كويتية من موظفي ومتطوعي «الهيئة الخيرية» الذين نقلوا تضامن وتعاطف الشعب الكويتي مع متضرري الإعصار في ليبيا، معبرا عن شكره وامتنانه لوزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية لسرعة الاستجابة وتسهيل الرحلات الإغاثية.
وفي سياق متصل، أشار الصميط إلى عودة موفد «الهيئة الخيرية» من رحلة إغاثية لمتضرري زلزال المغرب وشملت رحلته هناك توزيع 1000 سلة غذائية و1000 وجبة غذائية و2000 بطانية وعدد من الخيام ومستلزمات الإيواء في القرى المتضررة في مراكش وبتكلفة تقدر بـ 30.800 ألف دينار «نحو 101 ألف دولار».
وأشار إلى أن «الهيئة الخيرية» خصصت 60 ألف دينار «نحو 198 ألف دولار» كمرحلة أولى لإغاثة المتضررين في المغرب «وشاركنا في تجهيز 3 طائرات إغاثية للمنكوبين في ليبيا»، مشيدا بالجهود المشتركة لـ15 جمعية خيرية كويتية شاركت في الحملة تحت مظلة الجمعية الكويتية للإغاثة، حيث بلغ عدد المستفيدين من المساعدات المقدمة من خلالها نحو 7000 مستفيد.
وأكد أن «الهيئة الخيرية» والجمعيات الخيرية الكويتية مستمرة في إنفاذ متضرري ليبيا والمغرب تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في البلاد، مناشدا أهل الخير من المتبرعين لاستمرار الوقوف بجانب الشعوب المنكوبة حول العالم.
من جهته، أكد المدير العام لجمعية «السلام الخيرية» ضاري البعيجان لـ«كونا»، أن استمرار العمل الإغاثي الكويتي ومساعدة منكوبي إعصار «دانيال» دلالة واضح على أحقية البلاد أن تكون مركزا للعمل الإنساني مشيرا إلى أن الجمعية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم المختلفة لاحتواء الأزمة هناك.
وبين البعيجان أن على متن الطائرة الإغاثية الثامنة مواد إغاثية تتألف من 100 ألف كمام و20 ألف غطاء طبي وألفي نظارة واقعية وألف بدلة طبية ومجموعة أكياس خاصة لانتشال الجثث إضافة الى قفازات وأجهزة طبية تسهم باجتيازه المرحلة الصعبة والكارثية هناك.
وأضاف أن «السلام الخيرية» تعمل منذ بداية الأزمة الليبية للتنسيق مع الجهات المختصة هناك بهدف توفير وتغطية المستلزمات الإغاثية المتنوعة من أغذية وملابس وخيام ومواد طبية وغيرها، كاشفا عن رحلة إضافية أخرى للجمعية يوم الإثنين المقبل لمواصلة العمل الإغاثي الكويتي.

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