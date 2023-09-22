Friday, 22 September 2023 09:37 GMT

هيئة الشباب حريصون على دعم مواهب الشباب وتمكينهم في المجالات كافة

9/22/2023 12:44:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت الهيئة العامة للشباب الحرص على دعم مواهب الشباب وقدراتهم وصولا إلى تمكينهم في المجالات كافة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به نائب المدير العام بالهيئة لقطاع تنمية الشباب بالتكليف د.مشعل الجنوبي خلال حفل تكريم المشاركين في برنامج «قادة المستقبل» الذي شهد مشاركة واسعة.
وقال الجنوبي إن البرنامج الذي جاء ضمن الأنشطة الصيفية وشهد مشاركة 100 شاب وشابة ممن تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما استهدف تعزيز روح القيادة لدى المشاركين وتدريبهم على مجموعة من المهارات المهنية التي تساعدهم على التفوق في مساراتهم المهنية.
وأفاد بأن البرنامج يعد من المشاريع المهمة، مضيفا أنه ستكون هناك مشاريع مشابهة لتعزيز مهارات الشباب وإظهار ابداعاتهم.
ودعا الشباب إلى متابعة موقع الهيئة الإلكتروني للاطلاع على البرامج والأنشطة المقدمة.
يذكر أن برنامج قادة المستقبل يعد الأول من نوعه في الكويت ويستهدف إعداد وتأهيل الطلاب لشغل وظائف مختلفة وتعزيز معدل توظيف الكوادر الشبابية من ذوي الكفاءات.
ومن خلال البرنامج تعرف المشاركون على أساليب تطوير العادات السلوكية الإيجابية والتخطيط الفاعل وبناء المهارات القيادية.

MENAFN22092023000130011022ID1107118047

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث