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مركز كونا لتطوير القدرات الإعلامية يختتم برنامج التدريبي رصد الأخبار على شبكة الإنترنت

9/22/2023 12:44:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتم مركز وكالة الأنباء الكويتية (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية البرنامج التدريبي «رصد الأخبار على شبكة الإنترنت» بمشاركة موظفين من الوكالة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج ووحدة تنظيم التأمين.
وتناول البرنامج التدريبي، الذي استمر خمسة أيام وحاضر فيه عضو مجلس الإعلام الجديد بنقابة الصحافيين البريطانية أحمد الشيخ، عدة موضوعات متخصصة منها طرق بحث ورصد الأخبار المتنوعة عن طريق شبكة الإنترنت وتطوير خطة المعالجة الإعلامية ومعرفة المصادر الموثوقة.
وتنوعت محاور البرنامج بين تدقيق الأخبار ومعرفة اهتمام الجمهور ومتابعة تدرجاته وتفاعلاته إضافة إلى وسائل وصد الأخبار والمعلومات عبر الصور والفيديوهات وبناء القصص الإخبارية ونشرها عبر الشبكات الاجتماعية لاسيما معرفة التطبيق الشامل لكيفية الرصد والتدقيق والبناء الإخبارية.
من أبرز المحاور كذلك معرفة الأخبار المزيفة وطرق الكشف عنها وعرض مواد إعلامية تمت باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وبيان الفروق التقنية خلالها وغيرها من الطرق رصد الأخبار المتنوعة عبر شبكة الإنترنت.

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