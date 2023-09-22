مصادر لـ الأنباء إرساء 3 ممارسات لصيانة صالات الأفراح وبدء التنفيذ الأحد

مصادر لـ الأنباء إرساء 3 ممارسات لصيانة صالات الأفراح وبدء التنفيذ الأحد
التاريخ
9/22/2023 12:44:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر يوم 11 سبتمبر، قالت مصادر في «الشؤون» إن الوزارة وقعت امس 3 ممارسات لأعمال الصيانة السنوية لصالات الأفراح المنتشرة في جميع المحافظات.
وذكرت المصادر أن أعمال صيانة الصالات ستبدأ من يوم الأحد المقبل، لافتة إلى أنها ستشمل جميع الصالات في المحافظات الست ولمدة 6 أشهر.
MENAFN22092023000130011022ID1107118045
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.