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مصادر لـ الأنباء إرساء 3 ممارسات لصيانة صالات الأفراح وبدء التنفيذ الأحد

9/22/2023 12:44:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر يوم 11 سبتمبر، قالت مصادر في «الشؤون» إن الوزارة وقعت امس 3 ممارسات لأعمال الصيانة السنوية لصالات الأفراح المنتشرة في جميع المحافظات.
وذكرت المصادر أن أعمال صيانة الصالات ستبدأ من يوم الأحد المقبل، لافتة إلى أنها ستشمل جميع الصالات في المحافظات الست ولمدة 6 أشهر.

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