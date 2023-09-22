Friday, 22 September 2023 09:36 GMT

مدير إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة يؤكد حرص الكويت على حفظ التراث الثقافي

9/22/2023 12:44:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد مدير إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد بن رضا حرص الكويت على حفظ التراث الثقافي وإدراجه ضمن سياستها وبرامجها التنفيذية باعتباره إرثا إنسانيا ووسيلة تقارب ورافدا من روافد التنمية المستدامة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به بن رضا لـ «كونا» خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ26 لمؤتمر «الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي» الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو» بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية بمدينة فاس.
وأشار إلى أن من مظاهر هذا الاهتمام اتخاذ السلطات الإدارية المعنية في الكويت التدابير اللازمة للمحافظة على المواقع والمعالم الثقافية والحضارية وفق قانون الآثار الكويتي.
وذكر بن رضا ان من أهم هذه التدابير «توثيق وتسييج المواقع الأثرية والحماية الوقائية له والعمل على تسجيل بعض المواقع الأثرية على قائمة منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» للفت الأنظار الى أهميتها وزيادة الاعتناء بها».
وبين مساعي الكويت لمواءمة التشريعات والقوانين المتعلقة بحماية المواقع الأثرية مع تطور المعايير الدولية المرتبطة بالحماية القانونية والانسجام مع الالتزامات الدولية نحو توفير مختلف أشكال الحماية والصيانة والتثمين لهذه المواقع الاثرية وجعلها في صلب التنمية المستدامة.
وألقى بن رضا أمس الأربعاء كلمة الكويت أمام المؤتمر، معربا خلالها عن خالص التعازي وصادق المواساة للشعبين المغربي والليبي جراء الزلزال والفيضانات التي شهدتها أجزاء من البلدين الشقيقين.
وأكد استعداد «المجلس الوطني للثقافة» لتقديم كل ما يطلبه الموقف من مساندة ودعم في مجالات اختصاصاته وفي مقدمتها ما يتعلق بترميم وصيانة الآثار التي تضررت في المدن التاريخية.
واستعرض معالم الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة الكويتية بشأن الاعتناء وحفظ التراث الثقافي، مشددا على أن ذلك «موضع عناية ورعاية واهتمام القيادة السياسية في البلاد باعتباره رسالة الشعوب ووسيلة تقارب واتصال حضاري عبر العصور من خلال ما تملكه الأمم من آثار وتراث حضاري وتاريخي».

MENAFN22092023000130011022ID1107118044

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث