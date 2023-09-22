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انطلاق معرض عمان الدولي للكتاب بمشاركة الكويت

9/22/2023 12:44:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلقت في العاصمة الأردنية عمان فعاليات (معرض عمان الدولي للكتاب) الذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية وبرعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بمشاركة دولة الكويت.
وتشارك في المعرض الذي يستمر حتى الـ 30 من الشهر الجاري وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجامعة الكويت الى جانب حوالي 400 دار نشر محلية وعربية ودولية.
وقالت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار في تصريح صحافي عقب الافتتاح إن معرض عمان الدولي للكتاب يمثل قصة نجاح لصناعتي الكتاب والنشر في الأردن وأصبح جزءا من الخطاب الثقافي الاردني وإحدى وسائل المعرفة.
وأضافت ان المعرض يمثل منصة للحوار والتواصل مع الأفكار ويقدم فعاليات تناسب الأسرة وطلبة المدارس والجامعات والمؤسسات والهيئات الثقافية وزوار الأردن وهو فرصة للتفاعل مع البرنامج الثقافي الذي خصص هذا العام مساحة للأطفال.
من جانبه، قال السفير القطري لدى الأردن (دولة الشرف في المعرض) السفير الشيخ سعود آل ثاني إن تجربة معرض عمان الدولي للكتاب فريدة بالنظر إلى حجم مشاركات دور النشر العالمية في الفعاليات.
من جهته، قال رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين مدير المعرض جبر أبو فارس في تصريح مماثل إن المعرض يرفع شعار (القدس عاصمة فلسطين) لما تمثله المدينة المقدسة في وجدان الأمة العربية ولتأكيد عروبتها وهويتها الراسخة في قلوب وعقول العرب مسلمين ومسيحيين وانسجاما مع موقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا وتأكيدا للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وتحل دولة قطر ضيف شرف على معرض عمان للكتاب بوفد رسمي يضم عددا من الأدباء والروائيين والباحثين القطريين يشاركون ببرنامج ثقافي يتنوع بين ندوات وأمسيات ثقافية وفكرية.

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