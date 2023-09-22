التجارة إغلاق كراج وصالونين نسائيين في السالمية والجابرية

التجارة إغلاق كراج وصالونين نسائيين في السالمية والجابرية
التاريخ
9/22/2023 12:44:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ إغلاق بحق أحد محلات تصليح إطارات المركبات والشاحنات يقوم بحفر الإطارات القديمة المستعملة وتجديدها لغش المستهلك وإيهامه بأنها صالحة للاستخدام مما يشكل خطرا على حياة المستهلكين.
وتم ضبط المخالفة بعد عملية رصد وتحقق قام بها فريق طوارئ الرقابة التجارية، وجار استكمال الإجراءات القانونية.
كما قامت الوزارة بإغلاق صالونين نسائيين «معهد تجميل» في منطقتي السالمية والجابرية، حيث استخدم الأول مواد تجميل وعناية وزيوتا وصبغات للشعر منتهية الصلاحية، وقام الآخر بأعمال تجميلية وزراعة وتركيب للشعر بمواد مجهولة المصدر، مما يشكل ضررا على صحة المستهلكات.
وقد قام فريق الرقابة التجارية بضبط المخالفات واستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
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