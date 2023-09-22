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التجارة إغلاق كراج وصالونين نسائيين في السالمية والجابرية

9/22/2023 12:44:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ إغلاق بحق أحد محلات تصليح إطارات المركبات والشاحنات يقوم بحفر الإطارات القديمة المستعملة وتجديدها لغش المستهلك وإيهامه بأنها صالحة للاستخدام مما يشكل خطرا على حياة المستهلكين.
وتم ضبط المخالفة بعد عملية رصد وتحقق قام بها فريق طوارئ الرقابة التجارية، وجار استكمال الإجراءات القانونية.
كما قامت الوزارة بإغلاق صالونين نسائيين «معهد تجميل» في منطقتي السالمية والجابرية، حيث استخدم الأول مواد تجميل وعناية وزيوتا وصبغات للشعر منتهية الصلاحية، وقام الآخر بأعمال تجميلية وزراعة وتركيب للشعر بمواد مجهولة المصدر، مما يشكل ضررا على صحة المستهلكات.
وقد قام فريق الرقابة التجارية بضبط المخالفات واستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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