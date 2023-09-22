أحمد الفهد أهمية هندسة المنشآت في تنفيذ ومتابعة المشاريع الحيوية ودعم قطاعات الدفاع العسكرية والمدنية

نفخر بجهود العاملين في هيئة الخدمات الطبية وبعطائهم الزاخر بالوفاء والإخلاص للوطن



اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، صباح امس الخميس، بمقر الوزارة مع قيادات هندسة المنشآت العسكرية، حيث تم خلال الاجتماع بحث آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بآلية سير العمل بقطاع هندسة المنشآت العسكرية، واستعراض البرامج والخطط والمشاريع المعدة لمختلف القطاعات العاملة بوزارة الدفاع، بالإضافة إلى التعرف على نسبة ما تم إنجازه من هذه الأعمال والمشاريع.

وقد أعرب الشيخ أحمد الفهد عن اهتمامه وحرصه على تذليل مختلف العقبات التي قد تعترض تنفيذ مثل هذه الخطط والبرامج، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بقيام جميع القطاعات العاملة بالوزارة بمهامها وواجباتها على أكمل وجه، مع الأخذ بعين الاعتبار والاهتمام كافة الملاحظات التي ترد من قبل الجهات الرقابية في البلاد حول مختلف الإجراءات والتعاملات التي يتم اتخاذها.

وأكد خلال الاجتماع أهمية دور هندسة المنشآت العسكرية في تنفيذ ومتابعة جميع المشاريع الحيوية، بالإضافة إلى تقديمها لكل أشكال الدعم والمساندة لمختلف القطاعات العسكرية والمدنية في وزارة الدفاع.

كما اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد في وقت لاحق من صباح اليوم، مع قيادات هيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، حيث اطلع خلال الاجتماع على آخر المستجدات المتعلقة بسلسلة الإجراءات المتبعة ضمن خطط التطوير والتحديث الجاري تنفيذها في الهيئة.

هذا، وقد عبر الشيخ أحمد الفهد عن فخره واعتزازه بجهود العاملين في هيئة الخدمات الطبية، وبعطائهم الزاخر بالوفاء والإخلاص لوطنهم، وذلك من خلال تقديمهم لخدمات الرعاية الصحية والطبية بمختلف اختصاصاتها لمنتسبي القوات المسلحة وللمدنيين العاملين بالوزارة علاوة على تعاونهم وعملهم وتنسيقهم الدائم مع الجهات الصحية في البلاد.

وفي ختام اجتماعاته، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد قيادات هندسة المنشآت العسكرية وهيئة الخدمات الطبية إلى مواصلة البذل والعمل على تضافر كافة الجهود في سبيل تحقيق الهدف الأسمى، وهو الارتقاء بمستوى وكفاءة خدمات الدعم والرعاية والاهتمام المقدمة لقطاعات وزارة الدفاع ومنتسبيها.

حضر هذه الاجتماعات وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل ورئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م.د.غازي الشمري، وآمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عدنان حسين الفضلي، وعدد من قيادات الوزارة.

.. وزير الدفاع زار «العمليات والخطط»: تسخير كل الإمكانات لرفع الكفاءة والجاهزية والاستعداد لمنتسبي الجيش

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، اهتمامه ودعمه لمنتسبي الجيش الكويتي، وحرصه على تسخير جميع الإمكانات الكفيلة برفع مستوى كفاءتهم وجاهزيتهم واستعدادهم القتالي، وذلك بهدف تمكينهم من أداء دورهم المشرف وواجبهم الوطني البطولي في الذود عن تراب الوطن وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

جاء تصريح الشيخ أحمد الفهد خلال الزيارة التفقدية التي قام بها اليوم الخميس إلى هيئة العمليات والخطط برئاسة الأركان، حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م.د.غازي الشمري وعدد من كبار الضباط والقادة بالجيش.

استمع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع خلال الزيارة إلى شرح قدمه مدير الخطط المشتركة في هيئة العمليات والخطط العميد الركن فواز خضير الحربي تم خلاله بيان طبيعة المهام والواجبات التي تقوم الهيئة بتنفيذها ومتابعتها من خلال قيامها بمسؤولية التخطيط والتوجيه والتنسيق، والتي تستهدف كافة الأنشطة والعمليات في عموم وحدات الجيش الكويتي.

وقد أشاد الشيخ أحمد الفهد بجهود هيئة العمليات والخطط وما تقدمه من دعم ومساندة وتوجيه لعموم وحدات الجيش، وما تملكه من خبرات وإمكانات في مجال قيادة وإدارة مختلف الأزمات، وما يتمتع به منتسبوها من قدرات ومهارات وإلمام تام في العمل على أحدث الأجهزة والمعدات والوسائل التكنولوجية، ما يسهم في حفظ أمن وسرية المعلومات العسكرية، وتأمين عملية تمريرها بين مختلف القطاعات العسكرية.